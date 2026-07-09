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Адыгея и ФАС России подписали соглашение о взаимодействии - РИА Новости, 09.07.2026
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Республика Адыгея
 
17:46 09.07.2026
Адыгея и ФАС России подписали соглашение о взаимодействии

Мурат Кумпилов и Максим Шаскольский подписали соглашение о взаимодействии

© Фото : Республика АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский во время встречи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Республика Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский во время встречи
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Доме правительства Адыгеи состоялась рабочая встреча главы региона Мурата Кумпилова и руководителя Федеральной антимонопольной службы России Максима Шаскольского, сообщает пресс-служба правительства республики.
В ходе совещания стороны подписали соглашение о взаимодействии, направленное на совершенствование работы по предотвращению нарушений антимонопольного законодательства и внедрение механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства.
Глава Адыгеи и руководитель ФАС России также обсудили вопросы эффективного функционирования товарных рынков, повышения инвестиционной активности и информационной открытости региона, соблюдения антимонопольного законодательства, внедрения стандартов развития конкуренции.
"Нам важно, чтобы в рамках подписанного соглашения мы вышли на качественно новый уровень сотрудничества. Уверен, что предпринятые шаги окажут положительное влияние на развитие конкурентной среды и на ценообразование в республике", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
Для достижения обозначенных целей в регионе будет усилено взаимодействие Управления ФАС России по Адыгее и министерства экономического развития и торговли республики. Предметом общего обсуждения и принятия соответствующих решений станет ряд аспектов: состояние конкуренции, информация о доминирующем положении отдельных хозяйствующих субъектов, анализ цен и тарифов, мониторинг деятельности естественных многополий.
Представители ФАС России продолжат оказывать поддержку по внедрению антимонопольного комплаенса, а также реализации дорожной карты в сфере развития конкуренции. Глава Адыгеи поблагодарил руководителя ФАС России за внимание к региону и подчеркнул, что достигнутые договоренности напрямую касаются повышения качества социально значимых товаров и услуг для жителей по приемлемым ценам.
 
Республика АдыгеяТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМурат КумпиловМаксим ШаскольскийФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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