Адыгея и ФАС России подписали соглашение о взаимодействии

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский во время встречи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский во время встречи

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Доме правительства Адыгеи состоялась рабочая встреча главы региона Мурата Кумпилова и руководителя Федеральной антимонопольной службы России Максима Шаскольского, сообщает пресс-служба правительства республики.

В ходе совещания стороны подписали соглашение о взаимодействии, направленное на совершенствование работы по предотвращению нарушений антимонопольного законодательства и внедрение механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства.

Глава Адыгеи и руководитель ФАС России также обсудили вопросы эффективного функционирования товарных рынков, повышения инвестиционной активности и информационной открытости региона, соблюдения антимонопольного законодательства, внедрения стандартов развития конкуренции.

"Нам важно, чтобы в рамках подписанного соглашения мы вышли на качественно новый уровень сотрудничества. Уверен, что предпринятые шаги окажут положительное влияние на развитие конкурентной среды и на ценообразование в республике", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.

Для достижения обозначенных целей в регионе будет усилено взаимодействие Управления ФАС России по Адыгее и министерства экономического развития и торговли республики. Предметом общего обсуждения и принятия соответствующих решений станет ряд аспектов: состояние конкуренции, информация о доминирующем положении отдельных хозяйствующих субъектов, анализ цен и тарифов, мониторинг деятельности естественных многополий.