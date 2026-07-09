Школьник, набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике, решил пересдать экзамен

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Александр Щаницын из столичной школы №57, набравший 99 баллов на едином государственном экзамене по профильной математике, сообщил РИА Новости, что решил пересдать экзамен, поскольку уверен в своих силах и готов написать работу на максимальный балл.

"Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов. В прошлый раз, когда я сдавал экзамен 8 июня, у меня не получилось сдать на максимальный балл, потому что я ошибся довольно глупо, и считаю, что надо быть чуть внимательнее, и получится сдать на максимальный балл", - рассказал собеседник агентства.