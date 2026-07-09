Школьник, набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике, решил пересдать экзамен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Щаницын из школы №57 набрал 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике и решил пересдать экзамен, чтобы получить максимальный балл.
- Выпускник сдавал русский язык, профильную математику и физику, начал готовиться к ЕГЭ в 10-м классе.
- Для поступления Александр выбрал направление «Общая и прикладная физика» в МФТИ и в будущем видит себя в сферах, связанных с физикой.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Александр Щаницын из столичной школы №57, набравший 99 баллов на едином государственном экзамене по профильной математике, сообщил РИА Новости, что решил пересдать экзамен, поскольку уверен в своих силах и готов написать работу на максимальный балл.
Выпускник сдавал русский язык, профильную математику и физику.
"Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов. В прошлый раз, когда я сдавал экзамен 8 июня, у меня не получилось сдать на максимальный балл, потому что я ошибся довольно глупо, и считаю, что надо быть чуть внимательнее, и получится сдать на максимальный балл", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что при первой сдаче ЕГЭ-2026 допустил ошибки в задании тестовой части и в 19-м задании второй части.
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"Я начал готовиться к ЕГЭ в 10-м классе. Уделял я, на самом деле, немного времени на подготовку... Я готовился, решал задачи, которые в школе давали. В нашей школе очень хорошо готовят к математике, поэтому мне даже особые репетиторы не понадобились", - добавил Александр.
По словам выпускника, для поступления он выбрал направление "Общая и прикладная физика" в МФТИ. В будущем он видит себя в сферах, связанных с физикой.