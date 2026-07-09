Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Богородском горокруге

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Богородский городской округ, чтобы проверить ход работ на улице Декабристов и встретиться с жителями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Благоустройство Богородского бульвара ведут по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Наша задача в сентябре сдать Богородский бульвар и лесопарк "Волхонка". Очень важно, чтобы было где гулять, где отдыхать. Территорию бульвара благоустраиваем по просьбе жителей в рамках президентского проекта. За нее отдали голоса более 22 тысячи человек. Для нас важно сделать это место более комфортным и безопасным. Здесь делаем новые пешеходные и велосипедные дорожки, фонтан, спортивную и детскую площадки, амфитеатр для городских мероприятий, лавочки, качели под навесами, новое освещение и систему видеонаблюдения. Особое внимание уделим озеленению", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что в лесопарке "Волхонка" появятся дорожки, спортивные и игровые площадки, зоны отдыха у воды, а также очистят прилегающий карьер. По словам Воробьева, важно сохранить природный облик лесопарка, но сделать его удобнее и безопаснее для прогулок, спорта и отдыха с детьми.

В ходе благоустройства вдоль Богородского бульвара сделают парковку, приведут в порядок прилегающие территории, включая тротуар на улице Декабристов, а также обновят площадку у памятника патриарху Пимену и Богоявленского собора.

Сейчас бульвар поэтапно открывают для жителей по мере выполнения работ.

В этом году в округе планируют завершить благоустройство лесопарка "Волхонка". На всей территории появятся дорожки, спортивные и игровые площадки, освещение, кинологический маршрут для прогулок с собаками, зоны отдыха у воды, а также очистят прилегающий карьер.

Богородский бульвар находится рядом с набережной 60-летия Октября. Несколько лет назад там благоустроили участок вдоль Клязьмы (750 метров): появились прогулочные настилы, смотровые площадки, амфитеатр у воды, пирсы, детская зона, освещение, места для отдыха, укреплен берег, сделано озеленение. Бульвар станет продолжением этого маршрута и обеспечит жителям микрорайона Заречья удобный выход к набережной.

В этом году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" жители выбрали для благоустройства вторую сторону бульвара на улице Декабристов (свыше 12,8 тысячи голосов). Работы планируют начать в 2027 году.