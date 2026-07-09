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Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы в Госдуму - РИА Новости, 09.07.2026
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14:41 09.07.2026 (обновлено: 15:58 09.07.2026)
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы в Госдуму

Володин пригласил зарубежные парламенты и международные структуры на выборы в ГД

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил зарубежные парламенты и международные парламентские структуры принять участие в работе миссии наблюдателей на выборах в Госдуму девятого созыва.
  • Приглашения направлены, в частности, в Межпарламентскую Ассамблею государств — участников СНГ (МПА СНГ).
  • Среди адресатов также Панафриканский парламент (ПАП), Африканский парламентский союз (АПС), Центральноамериканский парламент (ПАРЛАСЕН), Латиноамерикано-Карибский парламент (ПАРЛАТИНО) и Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА).
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил зарубежные парламенты и международные парламентские структуры принять участие в работе миссии наблюдателей на выборах в Госдуму девятого созыва, сообщается на сайте палаты российского парламента.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил приглашения зарубежным парламентам и международным парламентским структурам принять участие в работе миссии наблюдателей на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующие письма адресованы в том числе Межпарламентской Ассамблее государств - участников СНГ (МПА СНГ), Панафриканскому парламенту (ПАП) и Африканскому парламентскому союзу (АПС), Центральноамериканскому парламенту (ПАРЛАСЕН), Латиноамерикано-Карибскому парламенту (ПАРЛАТИНО), Межпарламентской ассамблее Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА).
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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