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В Польше заявили, что приезд российских волейболистов на ЧМ пока невозможен - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
19:17 09.07.2026 (обновлено: 19:46 09.07.2026)
В Польше заявили, что приезд российских волейболистов на ЧМ пока невозможен

Свидерский: PPZS может столкнуться с проблемами из-за отказа пускать россиян

© Volleyball WorldБолельщики сборной Польши по волейболу на матче чемпионата мира
Болельщики сборной Польши по волейболу на матче чемпионата мира - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Volleyball World
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша должна принять мужской чемпионат мира по волейболу в сентябре 2027 года, но организация, которая будет его проводить, может столкнуться с проблемами из-за отказа властей пускать россиян на свою территорию.
  • PPZS находится в какой-то мере между молотом и наковальней, заявил глава Польского союза волейбола Себастьян Свидерский.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Польского союза волейбола (PPZS) Себастьян Свидерский заявил, что его организация, которой предстоит принимать чемпионат мира в 2027 году, может столкнуться с серьезными проблемами из-за отказа властей Польши пускать россиян на свою территорию.
Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских сборных до соревнований. Польша должна принять мужской чемпионат мира в сентябре 2027 года. На турнире с участием 32 сборных право выступить получат 15 лучших команд мирового рейтинга FIVB, не прошедших отбор. Сборная России занимает в мужском рейтинге третье место.
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"Мы ждем указаний от властей нашей страны. На сегодняшний день мы знаем, что игра России в Польше невозможна. Мы находимся в какой-то мере между молотом и наковальней: с одной стороны международная федерация, которая будет принуждать нас к тому, чтобы сборная России выступила, с другой стороны наша страна, куда россияне не получат визы и разрешение на пребывание. Не могу представить, как действовать в такой ситуации", - цитирует Свидерского TVP Info.
Он отметил, что Польша может столкнуться с проблемами уже на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который пройдет в селе Старе-Яблонки 12-16 августа 2026 года: "Посмотрим, не начнут ли уже там действовать новые порядки".
Свидерский подчеркнул, что не существует никакой формы протеста против сборной России, которая не принесет вреда протестующим: "Такой возможности, разумеется, нет. Я никого не буду принуждать к бойкоту, но и не буду говорить, что обязательно нужно играть против России. Это личное решение каждого".
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