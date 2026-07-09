В Польше заявили, что приезд российских волейболистов на ЧМ пока невозможен

Краткий пересказ от РИА ИИ Польша должна принять мужской чемпионат мира по волейболу в сентябре 2027 года, но организация, которая будет его проводить, может столкнуться с проблемами из-за отказа властей пускать россиян на свою территорию.

PPZS находится в какой-то мере между молотом и наковальней, заявил глава Польского союза волейбола Себастьян Свидерский.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Польского союза волейбола (PPZS) Себастьян Свидерский заявил, что его организация, которой предстоит принимать чемпионат мира в 2027 году, может столкнуться с серьезными проблемами из-за отказа властей Польши пускать россиян на свою территорию.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских сборных до соревнований. Польша должна принять мужской чемпионат мира в сентябре 2027 года. На турнире с участием 32 сборных право выступить получат 15 лучших команд мирового рейтинга FIVB, не прошедших отбор. Сборная России занимает в мужском рейтинге третье место.

"Мы ждем указаний от властей нашей страны. На сегодняшний день мы знаем, что игра России в Польше невозможна. Мы находимся в какой-то мере между молотом и наковальней: с одной стороны международная федерация, которая будет принуждать нас к тому, чтобы сборная России выступила, с другой стороны наша страна, куда россияне не получат визы и разрешение на пребывание. Не могу представить, как действовать в такой ситуации", - цитирует Свидерского TVP Info

Он отметил, что Польша может столкнуться с проблемами уже на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который пройдет в селе Старе-Яблонки 12-16 августа 2026 года: "Посмотрим, не начнут ли уже там действовать новые порядки".