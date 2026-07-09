Президент Венгрии раскритиковал поправку Мадьяра к конституции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр внес в парламент 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
- В офисе президента заявили, что проект 17-й поправки к конституции нарушает принципы верховенства права, демократии и разделения властей.
- Партия "Фидес" объявила акцию протеста против принятия поправок к конституции.
БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Внесенная в парламент премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром 17-я поправка к конституции является нарушением принципов верховенства права, демократии и разделения властей, говорится в заявлении офиса президента Венгрии Тамаша Шуйока.
"Предложение о внесении изменений в Основной закон во многих положениях нарушает принципы верховенства права, демократии и разделения властей", - говорится в заявлении, опубликованном на странице президента Венгрии Шуйока в Facebook* .
Шуйок назвал уникальной для Европы ситуацию, когда отстранение главы государства происходит по исключительно политическим мотивам и с нарушением гарантий, закрепляющих автономию института президента, путем изменения конституции.
Он предупредил, что принятие 17-й поправки создаст опасный прецедент, по которому президент становится заложником избравшего его парламента, который может снять его с должности в любой момент, если он перестанет устраивать действующую политическую власть.
Ранее глава фракции "Фидес" Гергей Гуйяш назвал проект поправки концом конституционной демократии и началом автократии в Венгрии.
Партия "Фидес" объявила акцию протеста, которая состоится в четверг перед резиденцией президента Венгрии, против принятия поправок к конституции.
Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Мадьяр заявил, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.
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