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Вероятный преемник Стармера обещает продолжать поддержку Украины - РИА Новости, 09.07.2026
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04:11 09.07.2026
Вероятный преемник Стармера обещает продолжать поддержку Украины

Вероятный преемник Стармера Бернем обещает оказывать поддержку Киеву

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем, вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обещает сохранить приверженность страны членству в НАТО и наращивать вооружения.
  • Бернем заявил о намерении продолжать поддержку Украины и подчеркнул важность отношений с США.
  • Лейбористская партия начнет процедуру смены Стармера на фоне низких рейтингов и провала на местных выборах.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем обещает продолжить оказывать поддержку Киеву, а также сохранить приверженность страны членству в НАТО и наращивать вооружения.
Нынешний премьер Кир Стармер объявил о своей отставке в июне после провала лейбористов на местных выборах. Наиболее вероятным преемником является депутат Энди Бернем. Ожидается, что передача власти состоится до конца июля.
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"Наша приверженность НАТО и британскому ядерному сдерживающему потенциалу останутся абсолютными. Наши отношения с США как с нашим важнейшим союзником по вопросам обороны и безопасности сохранят решающее значение. Британская поддержка Украины не пошатнется", - написал Бернем в своей статье для газеты Times, в которой он описал основные направления своей будущей политики.
Бернем утверждает, что в ответ на угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, правильно и необходимо наращивать инвестиции в оборону. Кроме того, политик заявил, что сосредоточится на снижении зависимости страны от иностранных государств. В качестве еще одного направления своей политики Бернем выделил планы по укреплению сотрудничества с европейскими государствами.
Ранее бывший заместитель министра обороны Великобритании и последний соперник Бернема Алистер Карнс заявил, что поддерживает его в качестве кандидата на пост лидера правящей Лейбористской партии.
Правящая в Великобритании Лейбористская партия в четверг начнет процедуру смены Стармера на фоне низких рейтингов и после провала на местных выборах. В случае, если кто-то помимо Бернема выдвинет свою кандидатуру, процесс завершится только к 29 августа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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