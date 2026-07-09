Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем, вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обещает сохранить приверженность страны членству в НАТО и наращивать вооружения.
- Бернем заявил о намерении продолжать поддержку Украины и подчеркнул важность отношений с США.
- Лейбористская партия начнет процедуру смены Стармера на фоне низких рейтингов и провала на местных выборах.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем обещает продолжить оказывать поддержку Киеву, а также сохранить приверженность страны членству в НАТО и наращивать вооружения.
Нынешний премьер Кир Стармер объявил о своей отставке в июне после провала лейбористов на местных выборах. Наиболее вероятным преемником является депутат Энди Бернем. Ожидается, что передача власти состоится до конца июля.
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"Наша приверженность НАТО и британскому ядерному сдерживающему потенциалу останутся абсолютными. Наши отношения с США как с нашим важнейшим союзником по вопросам обороны и безопасности сохранят решающее значение. Британская поддержка Украины не пошатнется", - написал Бернем в своей статье для газеты Times, в которой он описал основные направления своей будущей политики.
Бернем утверждает, что в ответ на угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, правильно и необходимо наращивать инвестиции в оборону. Кроме того, политик заявил, что сосредоточится на снижении зависимости страны от иностранных государств. В качестве еще одного направления своей политики Бернем выделил планы по укреплению сотрудничества с европейскими государствами.
Ранее бывший заместитель министра обороны Великобритании и последний соперник Бернема Алистер Карнс заявил, что поддерживает его в качестве кандидата на пост лидера правящей Лейбористской партии.
Правящая в Великобритании Лейбористская партия в четверг начнет процедуру смены Стармера на фоне низких рейтингов и после провала на местных выборах. В случае, если кто-то помимо Бернема выдвинет свою кандидатуру, процесс завершится только к 29 августа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.