Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернем, вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обещает сохранить приверженность страны членству в НАТО и наращивать вооружения.

Бернем заявил о намерении продолжать поддержку Украины и подчеркнул важность отношений с США.

Лейбористская партия начнет процедуру смены Стармера на фоне низких рейтингов и провала на местных выборах.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем обещает продолжить оказывать поддержку Киеву, а также сохранить приверженность страны членству в НАТО и наращивать вооружения.

Нынешний премьер Кир Стармер объявил о своей отставке в июне после провала лейбористов на местных выборах. Наиболее вероятным преемником является депутат Энди Бернем. Ожидается, что передача власти состоится до конца июля.

"Наша приверженность НАТО и британскому ядерному сдерживающему потенциалу останутся абсолютными. Наши отношения с США как с нашим важнейшим союзником по вопросам обороны и безопасности сохранят решающее значение. Британская поддержка Украины не пошатнется", - написал Бернем в своей статье для газеты Times , в которой он описал основные направления своей будущей политики.

Бернем утверждает, что в ответ на угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, правильно и необходимо наращивать инвестиции в оборону. Кроме того, политик заявил, что сосредоточится на снижении зависимости страны от иностранных государств. В качестве еще одного направления своей политики Бернем выделил планы по укреплению сотрудничества с европейскими государствами.

Ранее бывший заместитель министра обороны Великобритании и последний соперник Бернема Алистер Карнс заявил, что поддерживает его в качестве кандидата на пост лидера правящей Лейбористской партии.

Правящая в Великобритании Лейбористская партия в четверг начнет процедуру смены Стармера на фоне низких рейтингов и после провала на местных выборах. В случае, если кто-то помимо Бернема выдвинет свою кандидатуру, процесс завершится только к 29 августа.