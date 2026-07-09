Рейтинг@Mail.ru
Последний соперник вероятного преемника Стармера поддержал его кандидатуру - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 09.07.2026
Последний соперник вероятного преемника Стармера поддержал его кандидатуру

Карнс поддержал кандидата на пост лидера Лейбористской партии Энди Бернема

© REUTERS / Temilade AdelajaМэр Манчестера Энди Бернхэм на избирательном участке во время довыборов в округе Мейкерфилд. 18 июня 2026 года
Мэр Манчестера Энди Бернхэм на избирательном участке во время довыборов в округе Мейкерфилд. 18 июня 2026 года - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Мэр Манчестера Энди Бернхэм на избирательном участке во время довыборов в округе Мейкерфилд. 18 июня 2026 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алистер Карнс, экс-замминистра обороны Великобритании и последний соперник Энди Бернема, заявил, что поддерживает его в качестве кандидата на пост лидера правящей Лейбористской партии.
  • Сейчас не время для соперничества, заявил Карнс.
  • По его словам, на предвыборную борьбу ушло бы три месяца, что равнозначно одной восьмой от всего оставшегося для нынешнего правительства времени.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Великобритании и последний соперник вероятного преемника премьер-министра страны, депутата Энди Бернема, Алистер Карнс заявил, что поддерживает его в качестве кандидата на пост лидера правящей Лейбористской партии.
Нынешний премьер Кир Стармер объявил о своей отставке в июне после провала лейбористов на местных выборах. Наиболее вероятным преемником является депутат Энди Бернем. Ожидается, что передача власти состоится до конца июля.
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом
22 июня, 12:21
"Сейчас не время для соперничества (за место нового лидера лейбористов - ред.)", - заявил Карнс в интервью телеканалу Sky News в ответ на вопрос о том, выражает ли он поддержку Бернему как кандидату на пост нового лидера Лейбористской партии.
По его словам, на предвыборную борьбу ушло бы три месяца, что равнозначно одной восьмой от всего оставшегося для нынешнего правительства времени. Карнс считает, что это не самый лучший способ потратить время, учитывая, что это приведет к внутреннему расколу на фоне нынешней геополитической ситуации.
Как отмечает телеканал, Карнс был последним соперником Бернема. Если других претендентов на пост не появится, то уже в следующую пятницу, 17 июля, Бернем может стать новым лидером Лейбористской партии, а 20 июля - новым премьером Британии.
Правящая в Великобритании Лейбористская партия в четверг начнет процедуру смены премьер-министра Кира Стармера на фоне низких рейтингов и после провала на местных выборах. В случае, если кто-то помимо Бернема выдвинет свою кандидатуру, процесс завершится только к 29 августа.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Стармер останется на посту премьера до избрания преемника
22 июня, 12:09
 
В миреВеликобританияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала