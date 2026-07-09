Последний соперник вероятного преемника Стармера поддержал его кандидатуру

По его словам, на предвыборную борьбу ушло бы три месяца, что равнозначно одной восьмой от всего оставшегося для нынешнего правительства времени. Карнс считает, что это не самый лучший способ потратить время, учитывая, что это приведет к внутреннему расколу на фоне нынешней геополитической ситуации.