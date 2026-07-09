Последний соперник вероятного преемника Стармера поддержал его кандидатуру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алистер Карнс, экс-замминистра обороны Великобритании и последний соперник Энди Бернема, заявил, что поддерживает его в качестве кандидата на пост лидера правящей Лейбористской партии.
- Сейчас не время для соперничества, заявил Карнс.
- По его словам, на предвыборную борьбу ушло бы три месяца, что равнозначно одной восьмой от всего оставшегося для нынешнего правительства времени.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экс-замминистра обороны Великобритании и последний соперник вероятного преемника премьер-министра страны, депутата Энди Бернема, Алистер Карнс заявил, что поддерживает его в качестве кандидата на пост лидера правящей Лейбористской партии.
Нынешний премьер Кир Стармер объявил о своей отставке в июне после провала лейбористов на местных выборах. Наиболее вероятным преемником является депутат Энди Бернем. Ожидается, что передача власти состоится до конца июля.
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"Сейчас не время для соперничества (за место нового лидера лейбористов - ред.)", - заявил Карнс в интервью телеканалу Sky News в ответ на вопрос о том, выражает ли он поддержку Бернему как кандидату на пост нового лидера Лейбористской партии.
По его словам, на предвыборную борьбу ушло бы три месяца, что равнозначно одной восьмой от всего оставшегося для нынешнего правительства времени. Карнс считает, что это не самый лучший способ потратить время, учитывая, что это приведет к внутреннему расколу на фоне нынешней геополитической ситуации.
Как отмечает телеканал, Карнс был последним соперником Бернема. Если других претендентов на пост не появится, то уже в следующую пятницу, 17 июля, Бернем может стать новым лидером Лейбористской партии, а 20 июля - новым премьером Британии.
Правящая в Великобритании Лейбористская партия в четверг начнет процедуру смены премьер-министра Кира Стармера на фоне низких рейтингов и после провала на местных выборах. В случае, если кто-то помимо Бернема выдвинет свою кандидатуру, процесс завершится только к 29 августа.