Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил об открытых каналах связи для урегулирования на Украине - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 09.07.2026
Эрдоган заявил об открытых каналах связи для урегулирования на Украине

Эрдоган: Турция держит открытыми каналы связи для урегулирования на Украине

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция сохраняет открытыми каналы связи для достижения мира в российско-украинском конфликте, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
  • Анкара продолжает прилагать дипломатические усилия для урегулирования российско-украинского конфликта.
  • Турция выступает за дипломатию и достижение устойчивого мира в контексте отношений между Ираном и США.
АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Турция продолжает поддерживать открытыми каналы связи между сторонами конфликта на Украине и выступает за достижение мира дипломатическим путем, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция сохраняет открытыми каналы связи для достижения мира в российско-украинском конфликте", — приводит слова Эрдогана госагентство Anadolu в Х.
Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Европе безразличны погибшие в России и на Украине, заявила Евстигнеева
Вчера, 19:19
По словам турецкого лидера, Анкара продолжает прилагать дипломатические усилия для урегулирования российско-украинского конфликта.
Эрдоган также отметил, что Турция выступает за дипломатию и достижение устойчивого мира в контексте отношений между Ираном и США.
Турция с начала российско-украинского конфликта поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом, выступая посредником в ряде инициатив, включая переговорный процесс и черноморскую зерновую инициативу. Эрдоган неоднократно заявлял о готовности Турции принять переговоры по Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Запад превратил Украину в плацдарм для войны с Россией, заявила Евстигнеева
Вчера, 19:16
 
В миреТурцияУкраинаРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала