Эрдоган заявил об открытых каналах связи для урегулирования на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция сохраняет открытыми каналы связи для достижения мира в российско-украинском конфликте, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара продолжает прилагать дипломатические усилия для урегулирования российско-украинского конфликта.

Турция выступает за дипломатию и достижение устойчивого мира в контексте отношений между Ираном и США.

АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Турция продолжает поддерживать открытыми каналы связи между сторонами конфликта на Украине и выступает за достижение мира дипломатическим путем, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция сохраняет открытыми каналы связи для достижения мира в российско-украинском конфликте", — приводит слова Эрдогана госагентство Anadolu в Х.

По словам турецкого лидера, Анкара продолжает прилагать дипломатические усилия для урегулирования российско-украинского конфликта.

Эрдоган также отметил, что Турция выступает за дипломатию и достижение устойчивого мира в контексте отношений между Ираном и США.

Турция с начала российско-украинского конфликта поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом, выступая посредником в ряде инициатив, включая переговорный процесс и черноморскую зерновую инициативу. Эрдоган неоднократно заявлял о готовности Турции принять переговоры по Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.