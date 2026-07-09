Эксперт предупредил туристов о новой волне мошенничества в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ С началом летнего туристического сезона в Турции выросло число жалоб на мошенничество при бронировании отдыха, особенно при аренде бунгало.

Туристы сталкиваются с фальшивыми объявлениями о размещении и теряют деньги после внесения предоплаты.

За последнюю неделю число жалоб на мошенничество при аренде бунгало выросло на 114%.

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. С началом летнего туристического сезона в Турции резко выросло число жалоб на мошенничество при бронировании отдыха, особенно при аренде бунгало, заявил РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

"Мошенники становятся все активнее именно в высокий сезон. Чаще всего туристы сталкиваются с фальшивыми объявлениями о размещении и теряют деньги после внесения предоплаты. Пользоваться следует только проверенными площадками и лицензированными туристическими компаниями", — сказал Беке.

По словам эксперта, в последние недели заметно увеличилось количество обращений туристов, столкнувшихся с недобросовестными схемами при организации отдыха. Наиболее распространенными остаются фиктивные объявления о сдаче бунгало, после оплаты которых владельцы перестают выходить на связь.

Беке отметил, что нередко отдыхающие также жалуются на отсутствие оплаченного бронирования в системе гостиницы, замену номера на менее комфортный, дополнительные сборы при заселении, сложности с возвратом денег, а также мошенничество при аренде автомобилей, включая фиктивные объявления и проблемы с возвратом депозитов.