Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы не пострадали из-за наводнения в Китае, сообщили в РСТ - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 09.07.2026 (обновлено: 18:51 09.07.2026)
Российские туристы не пострадали из-за наводнения в Китае, сообщили в РСТ

РСТ: российские туристы не пострадали из-за наводнения в Китае

© REUTERS / CHINA DAILYПоследствия наводнения в уезде Хэнчжоу в Китае. 8 июля 2026
Последствия наводнения в уезде Хэнчжоу в Китае. 8 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / CHINA DAILY
Последствия наводнения в уезде Хэнчжоу в Китае. 8 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В период с 4 по 6 июля тайфун "Майсак" принес проливные дожди, из-за чего уровень воды во многих реках Гуанси-Чжуанского автономного района превысил опасную отметку.
  • Российские туристы, находящиеся в регионе, не пострадали, согласно информации туроператора ITM group.
  • Наводнение затронуло жилые, сельскохозяйственные зоны и туристические объекты.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские туристы не пострадали из-за наводнения в Китае, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора ITM group.
В период с 4 по 6 июля тайфун "Майсак" принес проливные дожди, в результате чего уровень воды во многих реках на территории Гуанси-Чжуанского автономного района превышал опасную отметку, на нескольких водохранилищах были повреждены или прорваны дамбы. Ранее власти района повысили уровень предупреждения о наводнении до наивысшего - красного.
Наводнение в Аккре, Гана - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В столице Ганы 12 человек погибли из-за наводнения
30 июня, 17:50
"По имеющейся у ITM group информации, российские туристы, находящиеся в регионе, не пострадали", - говорится в сообщении.
Туроператор поддерживает с российскими туристами в Китае постоянную связь и отслеживает ситуацию в координации вместе с принимающей компанией, подчеркнули там.
По данным РСТ, наводнение затронуло как жилые и сельскохозяйственные зоны, так и туристические объекты. В частности, в Гуйлине остановлено судоходство по реке Лицзян, закрыты для посещения такие локации, как гора Слоновий хобот и гора Фубо. В городах Лючжоу, Хэчи, Байсэ и Чунцзо приостановлена работа ряда живописных зон и этнодеревень, отменены водные развлекательные активности.
При этом отмечается, что наводнение не затронуло остров Хайнань.
"На китайском острове Хайнань российские туристы продолжают отдых в штатном режиме. По имеющейся информации, ситуация с наводнением этот регион не затронула", - сказали в РСТ, добавив, что туристическая инфраструктура работает в обычном режиме.
Жертвами наводнения в городе Наньнин в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая стали 39 человек, еще девять человек пропали без вести, заявил на брифинге ранее в четверг заместитель мэра города Наньнин Дин Вэй.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Дагестане проверяют источники питьевого водоснабжения из-за паводка
Вчера, 11:39
 
В миреКитайГуанси-Чжуанский автономный районНаньнинРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала