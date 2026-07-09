Российские туристы не пострадали из-за наводнения в Китае, сообщили в РСТ

Краткий пересказ от РИА ИИ В период с 4 по 6 июля тайфун "Майсак" принес проливные дожди, из-за чего уровень воды во многих реках Гуанси-Чжуанского автономного района превысил опасную отметку.

Российские туристы, находящиеся в регионе, не пострадали, согласно информации туроператора ITM group.

Наводнение затронуло жилые, сельскохозяйственные зоны и туристические объекты.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские туристы не пострадали из-за наводнения в Китае, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора ITM group.

В период с 4 по 6 июля тайфун "Майсак" принес проливные дожди, в результате чего уровень воды во многих реках на территории Гуанси-Чжуанского автономного района превышал опасную отметку, на нескольких водохранилищах были повреждены или прорваны дамбы. Ранее власти района повысили уровень предупреждения о наводнении до наивысшего - красного.

"По имеющейся у ITM group информации, российские туристы, находящиеся в регионе, не пострадали", - говорится в сообщении.

Туроператор поддерживает с российскими туристами в Китае постоянную связь и отслеживает ситуацию в координации вместе с принимающей компанией, подчеркнули там.

По данным РСТ, наводнение затронуло как жилые и сельскохозяйственные зоны, так и туристические объекты. В частности, в Гуйлине остановлено судоходство по реке Лицзян, закрыты для посещения такие локации, как гора Слоновий хобот и гора Фубо. В городах Лючжоу, Хэчи, Байсэ и Чунцзо приостановлена работа ряда живописных зон и этнодеревень, отменены водные развлекательные активности.

При этом отмечается, что наводнение не затронуло остров Хайнань.

"На китайском острове Хайнань российские туристы продолжают отдых в штатном режиме. По имеющейся информации, ситуация с наводнением этот регион не затронула", - сказали в РСТ, добавив, что туристическая инфраструктура работает в обычном режиме.