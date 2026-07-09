Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, подошедшего к Москве - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 09.07.2026 (обновлено: 18:30 09.07.2026)
"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, подошедшего к Москве

"Роскосмос" показал снимок штормового циклона, идущего от Калининграда к Москве

© РоскосмосЦиклон, надвигающийся на Москву
Циклон, надвигающийся на Москву - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Роскосмос
Циклон, надвигающийся на Москву
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Роскосмос" опубликовал снимок циклона, который ранее вызвал серьезную непогоду в Калининградской области и теперь подошел вплотную к Москве.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал космический снимок циклона, ранее вызвавшего серьезную непогоду в Калининградской области и теперь подошедшего вплотную к Москве.
"Восьмого июля на Калининградскую область обрушился штормовой циклон, который повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов, на время оставил без электроснабжения ряд населенных пунктов. Сегодня циклон уже подошел к Москве. Его прохождение зафиксировали спутники Роскосмоса", - говорится в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что снимок сделан с помощью спутников "Электро-Л" и "Арктика-М".
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
На Москву обрушатся аномальные ливни из-за редкого суперциклона
8 июля, 08:51
 
Калининградская областьМоскваРоскосмосОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала