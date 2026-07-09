"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, подошедшего к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Роскосмос" опубликовал снимок циклона, который ранее вызвал серьезную непогоду в Калининградской области и теперь подошел вплотную к Москве.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал космический снимок циклона, ранее вызвавшего серьезную непогоду в Калининградской области и теперь подошедшего вплотную к Москве.
"Восьмого июля на Калининградскую область обрушился штормовой циклон, который повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов, на время оставил без электроснабжения ряд населенных пунктов. Сегодня циклон уже подошел к Москве. Его прохождение зафиксировали спутники Роскосмоса", - говорится в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что снимок сделан с помощью спутников "Электро-Л" и "Арктика-М".