Юрист рассказал, какие сведения можно не сообщать при трудоустройстве ​

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соискатель не обязан сообщать работодателю сведения о своем семейном положении, если не считает это необходимым, сообщил юрист Александр Кузнецов.
- Вопросы о семейном положении на собеседовании могут быть расценены как незаконная причина отказа в приеме на работу.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Соискатель на собеседовании не обязан раскрывать свое семейное положение потенциальному работодателю, если не считает это необходимым, сообщил РИА Новости юрист hh.ru Александр Кузнецов.
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"Соискатель не обязан сообщать работодателю сведения о своем семейном положении, если не считает это необходимым", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что закон не запрещает работодателям спрашивать кандидатов о семейном положении, наличии детей или планах на беременность.
При этом, по словам специалиста, если соискателю впоследствии откажут в приеме на работу, такие вопросы на собеседовании могут быть расценены как причина такого решения, что является незаконным.
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