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Юрист рассказал, какие сведения можно не сообщать при трудоустройстве ​ - РИА Новости, 09.07.2026
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04:27 09.07.2026
Юрист рассказал, какие сведения можно не сообщать при трудоустройстве ​

Юрист Кузнецов: соискатель не обязан сообщать о семейном положении

© iStock.com / AmnajKhetsamtipСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© iStock.com / AmnajKhetsamtip
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соискатель не обязан сообщать работодателю сведения о своем семейном положении, если не считает это необходимым, сообщил юрист Александр Кузнецов.
  • Вопросы о семейном положении на собеседовании могут быть расценены как незаконная причина отказа в приеме на работу.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Соискатель на собеседовании не обязан раскрывать свое семейное положение потенциальному работодателю, если не считает это необходимым, сообщил РИА Новости юрист hh.ru Александр Кузнецов.
«
"Соискатель не обязан сообщать работодателю сведения о своем семейном положении, если не считает это необходимым", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что закон не запрещает работодателям спрашивать кандидатов о семейном положении, наличии детей или планах на беременность.
При этом, по словам специалиста, если соискателю впоследствии откажут в приеме на работу, такие вопросы на собеседовании могут быть расценены как причина такого решения, что является незаконным.
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