Юрист рассказал, какие сведения можно не сообщать при трудоустройстве ​

Краткий пересказ от РИА ИИ Соискатель не обязан сообщать работодателю сведения о своем семейном положении, если не считает это необходимым, сообщил юрист Александр Кузнецов.

Вопросы о семейном положении на собеседовании могут быть расценены как незаконная причина отказа в приеме на работу.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Соискатель на собеседовании не обязан раскрывать свое семейное положение потенциальному работодателю, если не считает это необходимым, сообщил РИА Новости юрист hh.ru Александр Кузнецов.

« "Соискатель не обязан сообщать работодателю сведения о своем семейном положении, если не считает это необходимым", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что закон не запрещает работодателям спрашивать кандидатов о семейном положении, наличии детей или планах на беременность.