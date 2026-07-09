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СБУ намеревалась убить российского военного дроном, разработанным на Западе - РИА Новости, 09.07.2026
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12:17 09.07.2026 (обновлено: 12:30 09.07.2026)
СБУ намеревалась убить российского военного дроном, разработанным на Западе

ФСБ: дрон, которым СБУ хотела убить российского военного, разработали на Западе

© ФСБ РоссииЗадержание мужчины, планировавшего покушение на высокопоставленного военного
Задержание мужчины, планировавшего покушение на высокопоставленного военного - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© ФСБ России
Задержание мужчины, планировавшего покушение на высокопоставленного военного
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указке СБУ совершить теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
  • Задержанный должен был пройти дополнительную подготовку на Украине по обращению с дроном, разработанным на Западе.
  • Куратор упомянул помощь иностранных друзей в разработке дрона.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дрон для сорванного убийства российского военного был разработан на Западе, сообщил задержанному агенту СБУ его куратор, аудиозапись их переговоров опубликовала ФСБ.
По информации ФСБ, в Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указке СБУ совершить в Московском регионе теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Военного хотели взорвать дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в дом.
На кадрах видеозаписи, обнародованных ФСБ, задержанный признал, что должен был пройти на Украине дополнительную подготовку по обращению с этим дроном.
«
"Будем работать дистанционно, понял? В некоторых моментах нам помогли наши иностранные друзья, сделать такую разработочку - дрон. Поэтому я записал тебя на курсы с друзьями-инструкторами, которые приедут обучать", - сказал куратор агенту, аудиозапись их разговора также опубликована ФСБ.
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