СБУ намеревалась убить российского военного дроном, разработанным на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указке СБУ совершить теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
- Задержанный должен был пройти дополнительную подготовку на Украине по обращению с дроном, разработанным на Западе.
- Куратор упомянул помощь иностранных друзей в разработке дрона.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дрон для сорванного убийства российского военного был разработан на Западе, сообщил задержанному агенту СБУ его куратор, аудиозапись их переговоров опубликовала ФСБ.
По информации ФСБ, в Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указке СБУ совершить в Московском регионе теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Военного хотели взорвать дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в дом.
На кадрах видеозаписи, обнародованных ФСБ, задержанный признал, что должен был пройти на Украине дополнительную подготовку по обращению с этим дроном.
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"Будем работать дистанционно, понял? В некоторых моментах нам помогли наши иностранные друзья, сделать такую разработочку - дрон. Поэтому я записал тебя на курсы с друзьями-инструкторами, которые приедут обучать", - сказал куратор агенту, аудиозапись их разговора также опубликована ФСБ.
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