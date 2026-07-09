СБУ намеревалась убить российского военного дроном, разработанным на Западе

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"Будем работать дистанционно, понял? В некоторых моментах нам помогли наши иностранные друзья, сделать такую разработочку - дрон. Поэтому я записал тебя на курсы с друзьями-инструкторами, которые приедут обучать", - сказал куратор агенту, аудиозапись их разговора также опубликована ФСБ.