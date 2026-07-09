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В МГУ рассказали о двух подходах к созданию суверенного ИИ - РИА Новости, 09.07.2026
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07:54 09.07.2026
В МГУ рассказали о двух подходах к созданию суверенного ИИ

Юрист Вайпан рассказал о возможных источниках данных для суверенной модели ИИ

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей ИИ.
  • Закон вводит понятия «суверенных» и «национальных» ИИ-моделей и открывает разработчикам доступ к государственным данным для обучения.
  • Виктор Вайпан заявил, что Россия должна определиться, будет ли суверенная модель ИИ основана на решениях с открытым исходным кодом или на отечественной математической базе.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия при создании суверенной модели искусственного интеллекта (ИИ) должна определиться, будет ли та основана на решениях с открытым исходным кодом или на отечественной математической базе, заявил в беседе с РИА Новости заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Вайпан.
Госдума в среду приняла закон, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей ИИ, вводит понятия "суверенных" (разрабатывается исключительно российским юрлицом и может работать только на инфраструктуре РФ) и "национальных" (может включать решения с открытым исходным кодом) ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.
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"Вопрос в том, будет ли суверенная модель все равно на open-source (с открытым исходным кодом - ред.) или все-таки на нашей математике", - сказал Вайпан.
По его словам, использование открытых программных кодов также обсуждается, поскольку создание большой языковой модели с нуля потребует значительных ресурсов и времени.
"Написать с нуля большую языковую модель - это огромные затраты. Речь может идти о сотнях миллиардов рублей, также это требует большого количества времени. Поэтому пока непонятно, какое решение будет принято, но такая развилка есть", - отметил эксперт.
В Минцифры ранее отмечали, что закон установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства, позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.
Основной массив норм вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Положения о требованиях к "суверенным" и "национальным" моделям, их учете, обязанностях разработчиков, маркировке контента и использовании результатов интеллектуальной деятельности заработают с 1 марта 2027 года.
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