В МГУ рассказали о двух подходах к созданию суверенного ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей ИИ.

Закон вводит понятия «суверенных» и «национальных» ИИ-моделей и открывает разработчикам доступ к государственным данным для обучения.

Виктор Вайпан заявил, что Россия должна определиться, будет ли суверенная модель ИИ основана на решениях с открытым исходным кодом или на отечественной математической базе.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия при создании суверенной модели искусственного интеллекта (ИИ) должна определиться, будет ли та основана на решениях с открытым исходным кодом или на отечественной математической базе, заявил в беседе с РИА Новости заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Вайпан.

Госдума в среду приняла закон, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей ИИ, вводит понятия "суверенных" (разрабатывается исключительно российским юрлицом и может работать только на инфраструктуре РФ) и "национальных" (может включать решения с открытым исходным кодом) ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.

"Вопрос в том, будет ли суверенная модель все равно на open-source (с открытым исходным кодом - ред.) или все-таки на нашей математике", - сказал Вайпан.

По его словам, использование открытых программных кодов также обсуждается, поскольку создание большой языковой модели с нуля потребует значительных ресурсов и времени.

"Написать с нуля большую языковую модель - это огромные затраты. Речь может идти о сотнях миллиардов рублей, также это требует большого количества времени. Поэтому пока непонятно, какое решение будет принято, но такая развилка есть", - отметил эксперт.

В Минцифры ранее отмечали, что закон установит четкие правила для разработчиков, бизнеса и государства, позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.