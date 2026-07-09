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Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге перед побегом поджег дом - РИА Новости, 09.07.2026
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22:17 09.07.2026 (обновлено: 22:32 09.07.2026)
Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге перед побегом поджег дом

СК: Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге перед побегом поджег дом

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Женщина с ребенком и родственники погибших находились в доме в Таганроге во время убийства там троих человек, убийца их не нашел и поджег дом, возгорание было быстро локализовано, сообщили в Следственном комитете России.
В четверг Следственный комитет России сообщал, что три тела были найдены в частном доме в Таганроге, телесные повреждения свидетельствовали о криминальном характере смерти, было возбуждено дело об убийстве. Один из фигурантов был задержан, тело второго причастного обнаружили в лесополосе.
"В ходе допроса свидетелей установлено, что в домовладении также находились женщина с малолетним ребенком и родственники погибших. Подозреваемому не удалось их обнаружить, в связи с чем он совершил поджог строения, однако возгорание было оперативно локализовано", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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