Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге перед побегом поджег дом

ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Женщина с ребенком и родственники погибших находились в доме в Таганроге во время убийства там троих человек, убийца их не нашел и поджег дом, возгорание было быстро локализовано, сообщили в Следственном комитете России.
"В ходе допроса свидетелей установлено, что в домовладении также находились женщина с малолетним ребенком и родственники погибших. Подозреваемому не удалось их обнаружить, в связи с чем он совершил поджог строения, однако возгорание было оперативно локализовано", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".