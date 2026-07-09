Часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электричества из-за атак ВСУ.
- Активность БПЛА противника над поврежденными участками продолжается, и сроки восстановления электроснабжения зависят от стабильности оперативной обстановки.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Значительная часть Запорожья и Херсонской области осталась без электричества из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате атаки на ключевые объекты энергетической инфраструктуры значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что активность БПЛА противника над поврежденными участками продолжается.
"Сроки восстановления электроснабжения напрямую зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах", - уточнил Балицкий.
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