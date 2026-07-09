Свердловская область расширяет международное сотрудничество на "Иннопром"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Свердловская область в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" расширяет взаимодействие со странами Востока, сообщил губернатор Денис Паслер.

"Российские и свердловские компании активно адаптируются к внешнеэкономическим вызовам и наращивают сотрудничество со странами Востока" - цитирует Паслера с брифинга по итогам выставки департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор отметил, что при расширении взаимодействия реализуются масштабные инфраструктурные проекты, строятся сухие порты и логистические хабы.

"Мы востребованы на Востоке, нас ждут и готовы с нами работать. Бизнес перестраивается под новые рынки, а все нынешние вызовы сделают нас сильнее", - уточнил Паслер, добавив, что новые рынки предъявляют свердловским производителям высокие требования, к которым компании успешно адаптируются.

Также, по информации департамента, губернатор рассказал о перспективах сотрудничества со страной-партнером выставки "Иннопром" Индонезией. Были достигнуты предварительные договоренности о развитии экспорта и промышленной кооперации.

"В частности, обсуждаются поставки продукции завода Кушвинских прокатных валков для металлургической отрасли Индонезии, а также экспорт медицинского оборудования, которое выпускают предприятия Свердловской области", - приводит слова Паслера департамент.

По информации главы региона, реализация этих проектов расширит экспортные возможности и обеспечит дополнительную нагрузку свердловским предприятиям, а также позволит укрепить экономические связи с одним из крупнейших государств Юго-Восточной Азии.

В рамках "Иннопрома" сформированы и другие направления сотрудничества по которым ведется работа, заключил Паслер.