На Ставрополье не выявили превышения вредных веществ после атаки БПЛА

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Специалисты не обнаружили превышения допустимых концентраций вредных веществ на месте пожара на промышленном объекте в Ставропольском крае, сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

В четверг утром глава региона Владимир Владимиров сообщал, что в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории предприятия в Шпаковском округе. Позже он уточнил, что пожар усилился, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место были направлены дополнительные расчеты, а жителей близлежащих домов эвакуировали. На данный момент пожар локализован.