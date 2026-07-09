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На Ставрополье не выявили превышения вредных веществ после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.07.2026
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17:09 09.07.2026
На Ставрополье не выявили превышения вредных веществ после атаки БПЛА

На Ставрополье не выявили превышения вредных веществ при пожаре после атаки БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шпаковском округе Ставропольского края произошло возгорание на территории предприятия в результате атаки беспилотника.
  • Лаборатория министерства природных ресурсов взяла пробы воздуха, превышений допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Специалисты не обнаружили превышения допустимых концентраций вредных веществ на месте пожара на промышленном объекте в Ставропольском крае, сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.
В четверг утром глава региона Владимир Владимиров сообщал, что в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории предприятия в Шпаковском округе. Позже он уточнил, что пожар усилился, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место были направлены дополнительные расчеты, а жителей близлежащих домов эвакуировали. На данный момент пожар локализован.
"Лаборатория министерства (министерства природных ресурсов – ред.) уже взяла пробы воздуха. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении министерства.
Ситуация находится на личном контроле главы региона и остается под контролем оперативных служб, отметили в областном минприроды.
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