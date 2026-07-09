Рейтинг@Mail.ru
ВВС США подняли в воздух самолеты над Персидским и Оманским заливами - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 09.07.2026
ВВС США подняли в воздух самолеты над Персидским и Оманским заливами

РИА Новости: США подняли в воздух самолеты над Персидским и Оманским заливами

© AP Photo / Helan M. EbenhackСамолеты ВВС США
Самолеты ВВС США - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Helan M. Ebenhack
Самолеты ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолеты ВВС США, включая три Boeing KC-135R Stratotanker, два Boeing KC-46A Pegasus и один Boeing E-3B Sentry, подняты в воздух над Персидским и Оманским заливами и прилегающими территориями.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Самолеты ВВС США подняты в воздух над Персидским и Оманским заливами, а также прилегающими территориями, на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Сейчас в небе по меньшей мере пять самолетов-заправщиков: три Boeing KC-135R Stratotanker и два Boeing KC-46A Pegasus. Также в регионе замечен как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о новой серии ударов примерно по 80–90 военным объектам на территории Ирана, назвав их ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении в ответ на атаку США ракетных и беспилотных ударов по двум базам Штатов в Бахрейне и двум - в Кувейте.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Иран нанес удары по силам американского флота
10 июня, 04:03
 
В миреСШАИранОрмузский проливКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала