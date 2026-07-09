ВВС США подняли в воздух самолеты над Персидским и Оманским заливами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолеты ВВС США, включая три Boeing KC-135R Stratotanker, два Boeing KC-46A Pegasus и один Boeing E-3B Sentry, подняты в воздух над Персидским и Оманским заливами и прилегающими территориями.
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Самолеты ВВС США подняты в воздух над Персидским и Оманским заливами, а также прилегающими территориями, на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Сейчас в небе по меньшей мере пять самолетов-заправщиков: три Boeing KC-135R Stratotanker и два Boeing KC-46A Pegasus. Также в регионе замечен как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о новой серии ударов примерно по 80–90 военным объектам на территории Ирана, назвав их ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении в ответ на атаку США ракетных и беспилотных ударов по двум базам Штатов в Бахрейне и двум - в Кувейте.
Иран нанес удары по силам американского флота
10 июня, 04:03