Спецоперация, 9 июля: ВСУ за сутки потеряли более 1385 военнослужащих

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российские группировки войск за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ, противник потерял более 1385 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в четверг.

Кроме того, уничтожены 17 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских орудий, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ . Также поражены места хранения дальних БПЛА, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 468 беспилотнико самолетного типа.

Иногда заблуждаются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на мирное урегулирование на Украине. Нагнетание напряженности и эскалация, по его словам, не будут способствовать мирному процессу. Возможно, это продлит специальную военную операцию, но приведет к тому, что России придется делать большую буферную зону на Украине, заявил пресс-секретарь президента.

Тема "закрытия неба" над Украиной, о которой говорил президент США Дональд Трамп в среду, ранее не обсуждалась, сказал Песков. Такое решение подразумевает работу военных НАТО, а это именно то, против чего проводится СВО, обратил внимание он. Этот вопрос, насколько он проработан и кем, еще предстоит осмыслить, отметил Песков.

Он добавил, что Россия надеется на возвращение США к процессу урегулирования конфликта на Украине, когда те разберутся с ситуацией вокруг Ирана. Штаты, в отличие от европейцев, сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс, хоть иногда и заблуждаются. Москва приветствует это желание, заявил Песков.

Кроме того, он отметил двоякость в позиции США - американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек. В то же время в Кремле не видят в заявлениях представителей США по Украине возвращения Вашингтона к курсу на эскалацию.

Россия готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Предотвращена беспрецедентная серия терактов

ФСБ сообщила о предотвращении задуманной украинскими спецслужбами попытки совершить с помощью беспилотников беспрецедентную серию терактов в России, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ. В частности, задержана завербованная Киевом россиянка, которая установила видеонаблюдение за высокопоставленным российским офицером с трансляцией на Украину, а также готовила съемную квартиру для исполнителя теракта.

Кроме того, в Краснодаре задержан гражданин России, планировавший совершить в Московском регионе теракт с помощью дрона, "который невозможно заглушить", с взрывчаткой против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию СБУ.

Есть два месяца

Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем в статье для газеты Times пообещал продолжить оказывать поддержку Киеву, а также сохранить приверженность страны членству в НАТО и наращивать вооружения.

Президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией, пишет газета Telegraph, которой он дал интервью.

В Германии бундестаг проголосовал против предложения партии "Зеленые" усилить военную и гуманитарную поддержку Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot.

Республика Сербская (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) желает России победы в СВО, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик. По его словам, когда вся Европа пыталась строить свою политику на русофобии, сербы "остались единственным искренним и важным другом в этой части мира для РФ".