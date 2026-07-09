Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 9 июля: ВСУ за сутки потеряли более 1385 военнослужащих - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 09.07.2026

Спецоперация, 9 июля: ВСУ за сутки потеряли более 1385 военнослужащих

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Запорожском направлении СВО
Военнослужащий ВС РФ на Запорожском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ на Запорожском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российские группировки войск за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ, противник потерял более 1385 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в четверг.
Кроме того, уничтожены 17 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских орудий, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и три станции радиоэлектронной борьбы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Новое решение Макрона по Украине вызвало ярость во Франции
Вчера, 16:07
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Также поражены места хранения дальних БПЛА, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 468 беспилотнико самолетного типа.

Иногда заблуждаются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на мирное урегулирование на Украине. Нагнетание напряженности и эскалация, по его словам, не будут способствовать мирному процессу. Возможно, это продлит специальную военную операцию, но приведет к тому, что России придется делать большую буферную зону на Украине, заявил пресс-секретарь президента.
Тема "закрытия неба" над Украиной, о которой говорил президент США Дональд Трамп в среду, ранее не обсуждалась, сказал Песков. Такое решение подразумевает работу военных НАТО, а это именно то, против чего проводится СВО, обратил внимание он. Этот вопрос, насколько он проработан и кем, еще предстоит осмыслить, отметил Песков.
Он добавил, что Россия надеется на возвращение США к процессу урегулирования конфликта на Украине, когда те разберутся с ситуацией вокруг Ирана. Штаты, в отличие от европейцев, сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс, хоть иногда и заблуждаются. Москва приветствует это желание, заявил Песков.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Комбат "Запада" рассказал об остатках ВСУ в Красном Лимане
Вчера, 13:28
Кроме того, он отметил двоякость в позиции США - американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек. В то же время в Кремле не видят в заявлениях представителей США по Украине возвращения Вашингтона к курсу на эскалацию.
Россия готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Предотвращена беспрецедентная серия терактов

ФСБ сообщила о предотвращении задуманной украинскими спецслужбами попытки совершить с помощью беспилотников беспрецедентную серию терактов в России, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ. В частности, задержана завербованная Киевом россиянка, которая установила видеонаблюдение за высокопоставленным российским офицером с трансляцией на Украину, а также готовила съемную квартиру для исполнителя теракта.
Кроме того, в Краснодаре задержан гражданин России, планировавший совершить в Московском регионе теракт с помощью дрона, "который невозможно заглушить", с взрывчаткой против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию СБУ.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
На Западе сделали внезапное заявление о заводе Patriot на Украине
Вчера, 13:08

Есть два месяца

Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем в статье для газеты Times пообещал продолжить оказывать поддержку Киеву, а также сохранить приверженность страны членству в НАТО и наращивать вооружения.
Президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией, пишет газета Telegraph, которой он дал интервью.
В Германии бундестаг проголосовал против предложения партии "Зеленые" усилить военную и гуманитарную поддержку Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot.
Республика Сербская (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) желает России победы в СВО, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик. По его словам, когда вся Европа пыталась строить свою политику на русофобии, сербы "остались единственным искренним и важным другом в этой части мира для РФ".
Польский политик Кшиштоф Толвиньский, представляющий политическую партию "Фронт", сообщил, что закупил медицинскую помощь российским солдатам, сражающимся на фронте.
Танк военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Российские военные рассказали о продвижении в сторону Дружковки
Вчера, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковДональд ТрампКир СтармерВооруженные силы УкраиныНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала