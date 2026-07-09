Российские военные поразили четыре РЛС ВСУ на Харьковском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» поразили четыре радиолокационные станции ВСУ на харьковском направлении.

Удары по радиолокационным станциям были нанесены в течение пяти минут после их обнаружения.

Радиолокационные станции были выявлены операторами разведывательных беспилотников.

БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" поразили четыре радиолокационные станции ВСУ на харьковском направлении, нанеся удары в течение пяти минут после их обнаружения, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным Береза.

"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили 4 радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении… Благодаря высокой слаженности всех подразделений и выстроенной системе огневого поражения удары по РЛС были нанесены в течении 5 минут, что не дало противнику укрыть и сохранить технику", - рассказал Береза.

Командир уточнил, что станции были выявлены операторами разведывательных беспилотников при изучении тыловых районов противника. Координаты целей оперативно передали артиллерийским расчетам и операторам ударных дронов.