Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» поразили четыре радиолокационные станции ВСУ на харьковском направлении.
- Удары по радиолокационным станциям были нанесены в течение пяти минут после их обнаружения.
- Радиолокационные станции были выявлены операторами разведывательных беспилотников.
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" поразили четыре радиолокационные станции ВСУ на харьковском направлении, нанеся удары в течение пяти минут после их обнаружения, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным Береза.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" поразили 4 радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении… Благодаря высокой слаженности всех подразделений и выстроенной системе огневого поражения удары по РЛС были нанесены в течении 5 минут, что не дало противнику укрыть и сохранить технику", - рассказал Береза.
Командир уточнил, что станции были выявлены операторами разведывательных беспилотников при изучении тыловых районов противника. Координаты целей оперативно передали артиллерийским расчетам и операторам ударных дронов.
По его мнению, поражение РЛС лишает противника возможности вести разведку, обнаруживать скрытые позиции и корректировать огонь.
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