Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила 11 пунктов управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ и более 60 украинских военнослужащих в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".