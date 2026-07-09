Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские артиллеристы уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ и более 60 украинских военнослужащих в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь.
- Также были уничтожены склад с боеприпасами и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ и более 60 украинских военнослужащих в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 11 пунктов управления БПЛА... 64 военнослужащих ВСУ", - сообщили агентству в российской группировке войск.
Там уточнили, что также были уничтожены склад с боеприпасами и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18