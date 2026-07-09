ВС России с начала июля сбили 75 коптеров ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля уничтожили более 75 коптеров ВСУ в Харьковской области.

Украинские беспилотники применялись для разведки, наведения артиллерии и нанесения ударов.

Для борьбы с коптерами используются FPV-дроны ПВО, аппараты с системами обезвреживания винтов и двигателей, а также стрелковый огонь.

БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля уничтожили более 75 коптеров ВСУ в Харьковской области, лишив противника возможности вести разведку и корректировать огонь, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

"Операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля уничтожили более 75 беспилотников коптерного типа в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.

Как уточнил собеседник, украинские беспилотники применялись для разведки, наведения артиллерии и нанесения ударов. После обнаружения целей информация оперативно передавалась командованию, что позволяло быстро принимать решения по их уничтожению.

По его словам, для борьбы с коптерами используются FPV-дроны ПВО, а также аппараты, оснащенные системами обезвреживания винтов и двигателей — со сбросом сетки или так называемого "гарпуна". Часть целей поражается стрелковым огнем.