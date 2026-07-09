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ВС России с начала июля сбили 75 коптеров ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.07.2026
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ВС России с начала июля сбили 75 коптеров ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Севера" с начала июля сбили 75 коптеров ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля уничтожили более 75 коптеров ВСУ в Харьковской области.
  • Украинские беспилотники применялись для разведки, наведения артиллерии и нанесения ударов.
  • Для борьбы с коптерами используются FPV-дроны ПВО, аппараты с системами обезвреживания винтов и двигателей, а также стрелковый огонь.
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала июля уничтожили более 75 коптеров ВСУ в Харьковской области, лишив противника возможности вести разведку и корректировать огонь, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля уничтожили более 75 беспилотников коптерного типа в Харьковской области", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.
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Как уточнил собеседник, украинские беспилотники применялись для разведки, наведения артиллерии и нанесения ударов. После обнаружения целей информация оперативно передавалась командованию, что позволяло быстро принимать решения по их уничтожению.
По его словам, для борьбы с коптерами используются FPV-дроны ПВО, а также аппараты, оснащенные системами обезвреживания винтов и двигателей — со сбросом сетки или так называемого "гарпуна". Часть целей поражается стрелковым огнем.
"Военнослужащие 11-го армейского корпуса эффективно противодействуют воздушной угрозе со стороны ВСУ. Расчеты уничтожают разведывательные коптеры противника, лишая его "глаз" в небе и возможности вести разведку, а также наводить и корректировать артиллерийский огонь", - подчеркнул Карта.
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