Российский "Ураган" уничтожил технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении.
- Местоположение укрепленных позиций и личного состава ВСУ было раскрыто по разведданным.
- Уничтожение ключевых элементов обороны противника создало коридор для продвижения российских штурмовых подразделений.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны РФ, местоположение укрепленных позиций и личного состава ВСУ было раскрыто по разведданным, после чего расчет "Урагана" оперативно выдвинулся на подготовленную огневую позицию.
"В ходе боевой работы был произведен залп 220-мм неуправляемыми реактивными снарядами. Как подтверждено объективным контролем, все намеченные цели были поражены", - рассказали в ведомстве.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что уничтожение "Ураганом" ключевых элементов обороны противника создало коридор для продвижения российских штурмовых подразделений, которые заняли соответствующие рубежи с минимальными потерями личного состава.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18