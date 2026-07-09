Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении.

Местоположение укрепленных позиций и личного состава ВСУ было раскрыто по разведданным.

Уничтожение ключевых элементов обороны противника создало коридор для продвижения российских штурмовых подразделений.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны РФ , местоположение укрепленных позиций и личного состава ВСУ было раскрыто по разведданным, после чего расчет "Урагана" оперативно выдвинулся на подготовленную огневую позицию.

"В ходе боевой работы был произведен залп 220-мм неуправляемыми реактивными снарядами. Как подтверждено объективным контролем, все намеченные цели были поражены", - рассказали в ведомстве.