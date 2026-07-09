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Российский "Ураган" уничтожил технику ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.07.2026
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Российский "Ураган" уничтожил технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении.
  • Местоположение укрепленных позиций и личного состава ВСУ было раскрыто по разведданным.
  • Уничтожение ключевых элементов обороны противника создало коридор для продвижения российских штурмовых подразделений.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Как отметили в Минобороны РФ, местоположение укрепленных позиций и личного состава ВСУ было раскрыто по разведданным, после чего расчет "Урагана" оперативно выдвинулся на подготовленную огневую позицию.
"В ходе боевой работы был произведен залп 220-мм неуправляемыми реактивными снарядами. Как подтверждено объективным контролем, все намеченные цели были поражены", - рассказали в ведомстве.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что уничтожение "Ураганом" ключевых элементов обороны противника создало коридор для продвижения российских штурмовых подразделений, которые заняли соответствующие рубежи с минимальными потерями личного состава.
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