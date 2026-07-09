Расчеты беспилотников наносят удары по автотранспорту ВСУ в Краматорске

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем "Южной" группировки войск наносят удары в Краматорске по автотранспорту, используемому ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.