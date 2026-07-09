Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты войск беспилотных систем "Южной" группировки войск наносят удары по автотранспорту ВСУ в Краматорске.
- После освобождения Константиновки и продвижения "Южной" группировки войск операторы беспилотных систем работают по целям в районах, ранее считавшихся глубоким тылом противника.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем "Южной" группировки войск наносят удары в Краматорске по автотранспорту, используемому ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты войск беспилотных систем 58-го отдельного батальона специального назначения "Южной" группировки войск наносят удары по автотранспорту, который используется в интересах ВСУ в Краматорске", - отмечается в сообщении.
В Минобороны добавили, что после освобождения Константиновки в ДНР и дальнейшего продвижения подразделений "Южной" группировки войск в направлении Славянско-Краматорской агломерации операторы беспилотных систем Южного военного округа ежедневно работают по целям в районах, которые ранее считались глубоким тылом противника.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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