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Российский дрон сопроводил семью с ребенком из Константиновки - РИА Новости, 09.07.2026
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05:09 09.07.2026
Российский дрон сопроводил семью с ребенком из Константиновки

Дроноводы "Южной" группировки сопроводили семью с ребенком из Константиновки

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС РФ освободили районы Константиновки в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы разведывательного БПЛА 1194-го мотострелкового полка сопроводили семью с ребенком до точки эвакуации из Константиновки.
  • Семью обнаружили во время мониторингового облета жилых кварталов Константиновки.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Операторы разведывательного беспилотного летательного аппарата 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск сопроводили семью с ребенком до точки эвакуации из Константиновки, сообщили в Минобороны России.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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"Во время мониторингового облета жилых кварталов Константиновки операторы … обнаружили в одном из полуразрушенных домов мирных жителей ... Операторы FPV-дронов незамедлительно доставили мирным жителям рацию и записку с описанием безопасного маршрута. Затем наши дроноводы сопроводили семью до точки эвакуации, далее на автотранспорте бойцы доставили жителей Константиновки в безопасный район", - говорится в сообщении.
Местная жительница Юлия на видео Минобороны РФ поделилась, что когда ее семья услышал звуки БПЛА, они решили рискнуть и показать плакат с надписью от руки "Семья с ребенком".
"Это было так эпично, это были сумерки. Мы вышли, я беру этот плакат, показываем, дрон такой летит, летит, такой "вжих" - он вот так вот посмотрел, мы показываем вот так вот, он как будто нам помахал и улетел. Приняли рацию … и первые слова: "Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации, сколько у вас человек, раненые, не раненые?" Я перечисляю ... и потом такие слова: "Готовьтесь, мы будем готовить вас к выводу", - сказала она.
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Спустя время, продолжила она, к ним вернулся российский дрон бойца с позывным Аляска, который должен был вывести семью в безопасный район.
"Мы бежим и слышим "сюда, сюда", потому что они тоже за нас очень переживали, они нас с крыши сопровождали, чтобы мы правильно прошли … Когда Аляска сказал идти, страха не было - это, знаете, как вот какой-то вот барьер, настолько чувство доверия было. Если я слышу Аляску, для меня это родной голос, который я услышала, я могу быть спокойна", - сказала Юлия.
По приезде в безопасную зону, где была оказана медицинская помощь и предоставлена еда, семья мирных жителей поблагодарила российских бойцов за поддержку в сложной ситуации.
"Вы делаете нереальную работу. Вести гражданских, которые не ориентируются, которые не знают, что как делать, ну, не военные. Это очень, мне кажется, сложно", - подытожила Юлия.
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