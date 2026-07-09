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Российский танк с первого выстрела уничтожил украинские позиции - РИА Новости, 09.07.2026
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Российский танк с первого выстрела уничтожил украинские позиции

Экипаж танка Самматова с первого выстрела уничтожил украинские позиции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь
Танк Т-80БВМ ведет огонь - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танк под командованием ефрейтора Дмитрия Самматова получил задачу поддержать наступление штурмовой группы на опорный пункт противника.
  • Ефрейтор Самматов с первого выстрела поразил позиции украинских боевиков, что позволило российским штурмовикам захватить опорный пункт.
  • Благодаря навыкам и мастерству ефрейтора штурмовая группа захватила опорный пункт быстро и без потерь.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Танк под командованием наводчика-оператора ефрейтора Дмитрия Самматова с первого выстрела попал по позициям украинских боевиков и позволил российским штурмовикам захватить опорный пункт, сообщили в Минобороны РФ.
Экипаж Самматова получил задачу скрытно выдвинуться на закрытую огневую позицию и поддержать наступление штурмовой группы на опорный пункт противника. На позиции наводчик-оператор с помощью разведданных уточнил координаты позиций украинских боевиков и вместе с механиком-водителем установил танк на удобную огневую позицию.
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После того, как штурмовые группы начали выдвижение на рубежи атаки, танковый экипаж по средствам связи экипаж получил задачу на открытие огня по позициям украинских боевиков.
"Ефрейтор Дмитрий Самматов с первого выстрела добился накрытия позиций противника. Далее во взаимодействии с воздушной разведкой быстро наводил танковое орудие и вел постоянный огонь. В результате точной стрельбы огневые точки противника на опорном пункте были разрушены, часть украинских боевиков уничтожена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря навыкам и мастерству ефрейтора штурмовая группа быстро и без потерь захватила опорный пункт противника и закрепилась для продолжения дальнейших наступательных действий.
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