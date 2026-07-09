Краткий пересказ от РИА ИИ Танк под командованием ефрейтора Дмитрия Самматова получил задачу поддержать наступление штурмовой группы на опорный пункт противника.

Ефрейтор Самматов с первого выстрела поразил позиции украинских боевиков, что позволило российским штурмовикам захватить опорный пункт.

Благодаря навыкам и мастерству ефрейтора штурмовая группа захватила опорный пункт быстро и без потерь.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Танк под командованием наводчика-оператора ефрейтора Дмитрия Самматова с первого выстрела попал по позициям украинских боевиков и позволил российским штурмовикам захватить опорный пункт, сообщили в Минобороны РФ.

Экипаж Самматова получил задачу скрытно выдвинуться на закрытую огневую позицию и поддержать наступление штурмовой группы на опорный пункт противника. На позиции наводчик-оператор с помощью разведданных уточнил координаты позиций украинских боевиков и вместе с механиком-водителем установил танк на удобную огневую позицию.

После того, как штурмовые группы начали выдвижение на рубежи атаки, танковый экипаж по средствам связи экипаж получил задачу на открытие огня по позициям украинских боевиков.

"Ефрейтор Дмитрий Самматов с первого выстрела добился накрытия позиций противника. Далее во взаимодействии с воздушной разведкой быстро наводил танковое орудие и вел постоянный огонь. В результате точной стрельбы огневые точки противника на опорном пункте были разрушены, часть украинских боевиков уничтожена", - говорится в сообщении.