Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллерийский взвод Вооруженных сил России под командованием старшего лейтенанта Вадима Слеменева уничтожил несколько огневых средств ВСУ.

Благодаря точным действиям старшего лейтенанта Слеменева по позициям противника был нанесен точный и неожиданный удар, противник понес значительные потери.

Грамотные и решительные действия Слеменева обеспечили успешное наступление российских войск на важном тактическом направлении.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Артиллерийский взвод Вооруженных сил России точным и неожиданным ударом уничтожил несколько огневых средств ВСУ, которые мешали продвижению российских штурмовиков, сообщили в Минобороны РФ.

Взвод под командованием старшего лейтенанта Вадима Слеменева получил задачу нанести удар по позициям противника и подавить огневые средства противника в районе планируемого наступления российских штурмовых групп.

Слеменев оперативно выдвинулся в район, провел рекогносцировку, наметил маршруты движения и лично возглавил расчет одной из боевых машин. На огневом рубеже он сверил данные воздушной разведки и внес корректировки в прицел.

"Благодаря точным и выверенным действиям Вадима Слеменева по позициям противника был нанесен точный и неожиданный удар. Противник понес значительные потери в живой силе и утратил ряд огневых средств", - говорится в сообщении.

После стрельбы старший лейтенант организовал скрытный отход с огневой позиции, что позволило сохранить личный состав расчета и боевую машину от удара FPV-дронов, появившихся в районе огневой позиции после нанесения артиллерийского удара.