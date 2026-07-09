Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллерийский взвод Вооруженных сил России под командованием старшего лейтенанта Вадима Слеменева уничтожил несколько огневых средств ВСУ.
- Благодаря точным действиям старшего лейтенанта Слеменева по позициям противника был нанесен точный и неожиданный удар, противник понес значительные потери.
- Грамотные и решительные действия Слеменева обеспечили успешное наступление российских войск на важном тактическом направлении.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Артиллерийский взвод Вооруженных сил России точным и неожиданным ударом уничтожил несколько огневых средств ВСУ, которые мешали продвижению российских штурмовиков, сообщили в Минобороны РФ.
Взвод под командованием старшего лейтенанта Вадима Слеменева получил задачу нанести удар по позициям противника и подавить огневые средства противника в районе планируемого наступления российских штурмовых групп.
Слеменев оперативно выдвинулся в район, провел рекогносцировку, наметил маршруты движения и лично возглавил расчет одной из боевых машин. На огневом рубеже он сверил данные воздушной разведки и внес корректировки в прицел.
"Благодаря точным и выверенным действиям Вадима Слеменева по позициям противника был нанесен точный и неожиданный удар. Противник понес значительные потери в живой силе и утратил ряд огневых средств", - говорится в сообщении.
После стрельбы старший лейтенант организовал скрытный отход с огневой позиции, что позволило сохранить личный состав расчета и боевую машину от удара FPV-дронов, появившихся в районе огневой позиции после нанесения артиллерийского удара.
Грамотные и решительные действия Слеменева обеспечили нанесение огневого поражения противнику для успешного наступления российских войск на важном тактическом направлении, подчеркнули в МО РФ.
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