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Артиллерийский взвод ВС России уничтожил несколько огневых средств ВСУ - РИА Новости, 09.07.2026
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Артиллерийский взвод ВС России уничтожил несколько огневых средств ВСУ

Артиллеристы ВС России точным ударом уничтожили несколько огневых средств ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерийский взвод Вооруженных сил России под командованием старшего лейтенанта Вадима Слеменева уничтожил несколько огневых средств ВСУ.
  • Благодаря точным действиям старшего лейтенанта Слеменева по позициям противника был нанесен точный и неожиданный удар, противник понес значительные потери.
  • Грамотные и решительные действия Слеменева обеспечили успешное наступление российских войск на важном тактическом направлении.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Артиллерийский взвод Вооруженных сил России точным и неожиданным ударом уничтожил несколько огневых средств ВСУ, которые мешали продвижению российских штурмовиков, сообщили в Минобороны РФ.
Взвод под командованием старшего лейтенанта Вадима Слеменева получил задачу нанести удар по позициям противника и подавить огневые средства противника в районе планируемого наступления российских штурмовых групп.
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Слеменев оперативно выдвинулся в район, провел рекогносцировку, наметил маршруты движения и лично возглавил расчет одной из боевых машин. На огневом рубеже он сверил данные воздушной разведки и внес корректировки в прицел.
"Благодаря точным и выверенным действиям Вадима Слеменева по позициям противника был нанесен точный и неожиданный удар. Противник понес значительные потери в живой силе и утратил ряд огневых средств", - говорится в сообщении.
После стрельбы старший лейтенант организовал скрытный отход с огневой позиции, что позволило сохранить личный состав расчета и боевую машину от удара FPV-дронов, появившихся в районе огневой позиции после нанесения артиллерийского удара.
Грамотные и решительные действия Слеменева обеспечили нанесение огневого поражения противнику для успешного наступления российских войск на важном тактическом направлении, подчеркнули в МО РФ.
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