Спасатели достали из воды мужчину, упавшего в Москву-реку

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели достали из воды мужчину, упавшего в Москву-реку в районе Новоарбатского моста, он госпитализирован, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ.

Утром 9 июля на пульт старшего дежурной смены поисково-спасательной станции "Ленинские горы" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступила информация о падении человека в воду в районе Новоарбатского моста.

"По прибытии к месту происшествия, спасателями был обнаружен на поверхности воды мужчина без сознания. Специалисты подняли пострадавшего на борт катера и приступили к реанимационным мероприятиям", - говорится в сообщении департамента в