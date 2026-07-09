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Спасатели достали из воды мужчину, упавшего в Москву-реку - РИА Новости, 14.07.2026
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Спасатели достали из воды мужчину, упавшего в Москву-реку

Спасатели вытащили из воды мужчину, упавшего в Москву-реку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спасатели достали из воды мужчину, упавшего в Москву-реку в районе Новоарбатского моста, он госпитализирован, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ.
Утром 9 июля на пульт старшего дежурной смены поисково-спасательной станции "Ленинские горы" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступила информация о падении человека в воду в районе Новоарбатского моста.
"По прибытии к месту происшествия, спасателями был обнаружен на поверхности воды мужчина без сознания. Специалисты подняли пострадавшего на борт катера и приступили к реанимационным мероприятиям", - говорится в сообщении департамента в
Уточняется, что на берегу совместно с бригадой скорой помощи реанимационные действия продолжились до момента появления у пострадавшего пульса и дыхания. Позднее мужчину госпитализировали.
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