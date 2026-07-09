В Уссурийске ищут двух девушек, предположительно, утонувших в водоеме

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"Сегодня днем в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что во время купания в искусственном водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный", предположительно, утонули две девушки 2008 и 2005 годов рождения", - говорится в сообщении.