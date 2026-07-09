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В Уссурийске ищут двух девушек, предположительно, утонувших в водоеме - РИА Новости, 09.07.2026
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10:27 09.07.2026
В Уссурийске ищут двух девушек, предположительно, утонувших в водоеме

В Уссурийске ищут двух девушек, предположительно, утонувших в водоеме в парке

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парке Уссурийска, в искусственном водоеме "Радужный", предположительно, утонули две девушки 2008 и 2005 годов рождения.
  • Третью девушку спасли сотрудники базы и передали бригаде скорой помощи.
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Спасатели ищут двух девушек, предположительно, утонувших в водоеме в парке Уссурийска, сообщило ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
«
"Сегодня днем в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что во время купания в искусственном водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный", предположительно, утонули две девушки 2008 и 2005 годов рождения", - говорится в сообщении.
Третью девушку - 2006 года рождения - спасли сотрудники базы и передали бригаде скорой помощи. На месте происшествия работают спасатели.
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ПроисшествияУссурийскРоссияПриморский край
 
 
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