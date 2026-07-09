В Уссурийске ищут двух девушек, предположительно, утонувших в водоеме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В парке Уссурийска, в искусственном водоеме "Радужный", предположительно, утонули две девушки 2008 и 2005 годов рождения.
- Третью девушку спасли сотрудники базы и передали бригаде скорой помощи.
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Спасатели ищут двух девушек, предположительно, утонувших в водоеме в парке Уссурийска, сообщило ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
«
"Сегодня днем в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что во время купания в искусственном водоеме в парке отдыха и спорта "Радужный", предположительно, утонули две девушки 2008 и 2005 годов рождения", - говорится в сообщении.
Третью девушку - 2006 года рождения - спасли сотрудники базы и передали бригаде скорой помощи. На месте происшествия работают спасатели.