Спасатели прошли восемь тысяч гектаров тайги в поисках вертолета в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пешие группы спасателей обследовали восемь тысяч гектаров тайги в поисках пропавшего вертолета.
- Вертолет компании "Гранат", пропавший в ходе лесоавиационных работ в Тернейском округе на севере Приморского края, ежедневно ищут с 21 июня.
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Пешие группы спасателей обследовали восемь тысяч гектаров тайги в поисках вертолета, пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморья, сообщили РИА Новости в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.
"Восемь тысяч гектаров - это все пешими группами", - сказал собеседник.
Вертолет компании "Гранат", пропавший в ходе лесоавиационных работ в Тернейском округе на севере Приморского края, ежедневно ищут с 21 июня. На борту были женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. Во вторник глава краевого министерства по делам ГО и ЧС Александр Златкин сообщал, что люди с вертолета могут быть живы.