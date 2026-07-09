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Спасатели прошли восемь тысяч гектаров тайги в поисках вертолета в Приморье - РИА Новости, 09.07.2026
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06:11 09.07.2026

Спасатели прошли восемь тысяч гектаров тайги в поисках вертолета в Приморье

CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 IIВертолет Robinson R44 II
Вертолет Robinson R44 II - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
CC BY 2.0 / D. Miller / Robinson R44 II
Вертолет Robinson R44 II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пешие группы спасателей обследовали восемь тысяч гектаров тайги в поисках пропавшего вертолета.
  • Вертолет компании "Гранат", пропавший в ходе лесоавиационных работ в Тернейском округе на севере Приморского края, ежедневно ищут с 21 июня.
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Пешие группы спасателей обследовали восемь тысяч гектаров тайги в поисках вертолета, пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморья, сообщили РИА Новости в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.
"Восемь тысяч гектаров - это все пешими группами", - сказал собеседник.
Вертолет компании "Гранат", пропавший в ходе лесоавиационных работ в Тернейском округе на севере Приморского края, ежедневно ищут с 21 июня. На борту были женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. Во вторник глава краевого министерства по делам ГО и ЧС Александр Златкин сообщал, что люди с вертолета могут быть живы.
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