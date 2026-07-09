Спасатели прошли восемь тысяч гектаров тайги в поисках вертолета в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Пешие группы спасателей обследовали восемь тысяч гектаров тайги в поисках вертолета, пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморья, сообщили РИА Новости в краевом министерстве по делам ГО и ЧС.