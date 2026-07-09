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Аналитик назвала сферы с минимальным риском сокращения сотрудников - РИА Новости, 09.07.2026
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11:20 09.07.2026
Аналитик назвала сферы с минимальным риском сокращения сотрудников

Остроносова: в сферах услуг, образования и здравоохранения сокращений меньше

© Фото : Министерство здравоохранения Мурманской областиВрачи Мурманской детской клинической больницы
Врачи Мурманской детской клинической больницы - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Мурманской области
Врачи Мурманской детской клинической больницы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сферы услуг, образования и здравоохранения остаются наименее подверженными сокращениям персонала, рассказала директор по продукту "КвантИнсайт" ИИ-платформы кадровой аналитики компании "Стахановец" Карина Остроносова.
  • Сферы строительства и недвижимости показали рост числа вакансий на 44%.
  • В IT-секторе и на производствах с высокой долей рутинного труда риск потери работы выше из-за внедрения технологий.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сферы услуг, образования и здравоохранения остаются самыми стабильными и наименее подверженными сокращениям персонала, рассказала директор по продукту "КвантИнсайт" ИИ-платформы кадровой аналитики компании "Стахановец" Карина Остроносова.
"Риск сокращений сегодня ниже всего там, где важен человеческий контакт, индивидуальный подход и нестандартные решения: в уходе за людьми, образовании, личных услугах", - рассказала Остроносова "Ленте.ру".
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Она добавила, что сферы строительства и недвижимости показали рост числа вакансий на 44%.
"В IT-секторе и на производствах с высокой долей рутинного труда риск потери работы выше. Исследования показывают, что внедрение уже доступных технологий может сократить потребность в кадрах в отдельных отраслях примерно на 15%", - пояснила аналитик.
Она также рассказала, что навыки работы с искусственным интеллектом перестают быть преимуществом и становятся базовым требованием.
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