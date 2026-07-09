Аналитик назвала сферы с минимальным риском сокращения сотрудников

Краткий пересказ от РИА ИИ Сферы услуг, образования и здравоохранения остаются наименее подверженными сокращениям персонала, рассказала директор по продукту "КвантИнсайт" ИИ-платформы кадровой аналитики компании "Стахановец" Карина Остроносова.

Сферы строительства и недвижимости показали рост числа вакансий на 44%.

В IT-секторе и на производствах с высокой долей рутинного труда риск потери работы выше из-за внедрения технологий.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сферы услуг, образования и здравоохранения остаются самыми стабильными и наименее подверженными сокращениям персонала, рассказала директор по продукту "КвантИнсайт" ИИ-платформы кадровой аналитики компании "Стахановец" Карина Остроносова.

"Риск сокращений сегодня ниже всего там, где важен человеческий контакт, индивидуальный подход и нестандартные решения: в уходе за людьми, образовании, личных услугах", - рассказала Остроносова "Ленте.ру"

Она добавила, что сферы строительства и недвижимости показали рост числа вакансий на 44%.

"В IT-секторе и на производствах с высокой долей рутинного труда риск потери работы выше. Исследования показывают, что внедрение уже доступных технологий может сократить потребность в кадрах в отдельных отраслях примерно на 15%", - пояснила аналитик.