Бывший вице-президент МОК рассказал об отношении к россиянам

"Две недели назад были в МОК с Шамилем Анвяровичем Тарпищевым, общались. Могу сказать, что ни одной негативной реакции не было, с нами очень доброжелательно общались", - сказал Смирнов на церемонии открытия памятного бюста генерала Алексея Бутовского, одного из основателей МОК, стоявшего у истоков олимпийского движения.