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Бывший вице-президент МОК рассказал об отношении к россиянам - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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15:31 09.07.2026 (обновлено: 18:08 09.07.2026)
Бывший вице-президент МОК рассказал об отношении к россиянам

Виталий Смирнов: в МОК очень доброжелательно общались с представителями России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВиталий Смирнов
Виталий Смирнов - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Виталий Смирнов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
  • Бывший вице-президент МОК Виталий Смирнов сообщил, что представители России доброжелательно общались с МОК.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Международном олимпийском комитете (МОК) очень доброжелательно общались с представителями России, сообщил журналистам бывший вице-президент МОК Виталий Смирнов.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Две недели назад были в МОК с Шамилем Анвяровичем Тарпищевым, общались. Могу сказать, что ни одной негативной реакции не было, с нами очень доброжелательно общались", - сказал Смирнов на церемонии открытия памятного бюста генерала Алексея Бутовского, одного из основателей МОК, стоявшего у истоков олимпийского движения.
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