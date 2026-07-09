Бывший вице-президент МОК рассказал об отношении к россиянам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
- Бывший вице-президент МОК Виталий Смирнов сообщил, что представители России доброжелательно общались с МОК.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Международном олимпийском комитете (МОК) очень доброжелательно общались с представителями России, сообщил журналистам бывший вице-президент МОК Виталий Смирнов.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Две недели назад были в МОК с Шамилем Анвяровичем Тарпищевым, общались. Могу сказать, что ни одной негативной реакции не было, с нами очень доброжелательно общались", - сказал Смирнов на церемонии открытия памятного бюста генерала Алексея Бутовского, одного из основателей МОК, стоявшего у истоков олимпийского движения.