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Спикер парламента Словении призвал провести референдум о членстве в НАТО - РИА Новости, 09.07.2026
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19:21 09.07.2026
Спикер парламента Словении призвал провести референдум о членстве в НАТО

Стеванович: Словении стоит провести референдум по вопросу членства в НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Государственного собрания Словении Зоран Стеванович призвал провести референдум о членстве страны в НАТО.
  • Он предложил провести "мегареферендум" 15 ноября, в том числе по вопросу о членстве в НАТО.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Государственного собрания (парламента) Словении Зоран Стеванович призвал провести референдум о членстве страны в НАТО, передает Словенское агентство печати (STA).
"Зоран Стеванович в четверг в видеообращении … предложил проверить мнение общественности по поводу членства Словении в НАТО, поднимая вопрос о проведении референдума", - говорится в материале.
При этом он предложил провести "мегареферендум" 15 ноября и в этот день проголосовать по вопросу НАТО в том числе.
Депутаты парламента Словении 10 апреля избрали спикером заксобрания председателя партии Resni.ca, бывшего полицейского сербского происхождения Зорана Стевановича. В тот же день после своего избрания на пост он заявил о намерении совершить визит в Москву и высказал идею референдума по вопросу выхода Словении из состава Североатлантического альянса.
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