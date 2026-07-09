Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Государственного собрания Словении Зоран Стеванович призвал провести референдум о членстве страны в НАТО.
- Он предложил провести "мегареферендум" 15 ноября, в том числе по вопросу о членстве в НАТО.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Государственного собрания (парламента) Словении Зоран Стеванович призвал провести референдум о членстве страны в НАТО, передает Словенское агентство печати (STA).
При этом он предложил провести "мегареферендум" 15 ноября и в этот день проголосовать по вопросу НАТО в том числе.
Депутаты парламента Словении 10 апреля избрали спикером заксобрания председателя партии Resni.ca, бывшего полицейского сербского происхождения Зорана Стевановича. В тот же день после своего избрания на пост он заявил о намерении совершить визит в Москву и высказал идею референдума по вопросу выхода Словении из состава Североатлантического альянса.