Спикер парламента Словении призвал провести референдум о членстве в НАТО

При этом он предложил провести "мегареферендум" 15 ноября и в этот день проголосовать по вопросу НАТО в том числе.

Депутаты парламента Словении 10 апреля избрали спикером заксобрания председателя партии Resni.ca, бывшего полицейского сербского происхождения Зорана Стевановича. В тот же день после своего избрания на пост он заявил о намерении совершить визит в Москву и высказал идею референдума по вопросу выхода Словении из состава Североатлантического альянса.