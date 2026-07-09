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Президент Словакии допустил, что Украина может и не стать членом Евросоюза - РИА Новости, 09.07.2026
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18:48 09.07.2026 (обновлено: 18:50 09.07.2026)
Президент Словакии допустил, что Украина может и не стать членом Евросоюза

Пеллегрини: о членстве в Европейском союзе говорить сейчас преждевременно

© AP Photo / Darko BandicПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Darko Bandic
Петер Пеллегрини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что говорить о членстве Украины в Европейском союзе преждевременно.
  • По его мнению, путь Украины к возможному вступлению в Евросоюз будет долгим и сложным.
БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини полагает, что говорить о членстве Украины в Европейском союзе преждевременно, Киев ждет сложный и долгий путь, который может и не закончится вступлением в объединение.
"Мы не сторонники каких-либо коротких путей, двойных стандартов или предоставления преимуществ какой-либо стране в ущерб других только потому, что она в сложной ситуации, поэтому, думаю, что о членстве в Европейском союзе говорить сейчас максимально преждевременно, это будет очень долгий сложный процесс, который, возможно, и не закончится членством Украины в Европейском союзе", - сказал Пеллегрини словацким журналистам по итогам переговоров с президентом Турции в четверг.
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Пеллегрини отметил, что Украине предстоит пройти "очень сложный путь".
"Если оценивать то, как лидеры Европейского союза говорят, возможно, не на камеру, а в ходе неформальных разговоров, то перспектива членства Украины в Евросоюзе еще очень-очень далека, а то, что звучит сейчас, это скорее, возможно, некая мотивация, позитивные сигналы Украине", - заключил словацкий президент.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
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