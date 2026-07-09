Президент Словакии допустил, что Украина может и не стать членом Евросоюза

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что говорить о членстве Украины в Европейском союзе преждевременно.

По его мнению, путь Украины к возможному вступлению в Евросоюз будет долгим и сложным.

БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини полагает, что говорить о членстве Украины в Европейском союзе преждевременно, Киев ждет сложный и долгий путь, который может и не закончится вступлением в объединение.

"Мы не сторонники каких-либо коротких путей, двойных стандартов или предоставления преимуществ какой-либо стране в ущерб других только потому, что она в сложной ситуации, поэтому, думаю, что о членстве в Европейском союзе говорить сейчас максимально преждевременно, это будет очень долгий сложный процесс, который, возможно, и не закончится членством Украины в Европейском союзе", - сказал Пеллегрини словацким журналистам по итогам переговоров с президентом Турции в четверг.

Пеллегрини отметил, что Украине предстоит пройти "очень сложный путь".

"Если оценивать то, как лидеры Европейского союза говорят, возможно, не на камеру, а в ходе неформальных разговоров, то перспектива членства Украины в Евросоюзе еще очень-очень далека, а то, что звучит сейчас, это скорее, возможно, некая мотивация, позитивные сигналы Украине", - заключил словацкий президент.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.