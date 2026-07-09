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Словацкий политик призвал строить дружеские отношения с Россией - РИА Новости, 09.07.2026
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02:37 09.07.2026
Словацкий политик призвал строить дружеские отношения с Россией

Словацкий политик Слота призвал строить с Россией дружеские отношения

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павол Слота, лидер словацкой политической партии DOMOV, считает необходимым строить с Россией дружеские отношения.
  • Слота отметил, что Брюссель пытается диктовать странам Евросоюза поведение в отношениях с Россией, но среди европейских лидеров есть те, кто не согласен с такой линией и призывает к переговорам с российской стороной.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота рассказал РИА Новости, что считает необходимым строить с Россией дружеские отношения.
"Давно придерживаюсь мнения о том, что с Россией необходимо строить взаимовыгодные дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и совместной архитектуре безопасности", - заявил Слота.
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Он отметил, что Брюссель среди прочего пытается диктовать государствам-членам Евросоюза, как вести себя в отношениях с Россией.
При этом Слота подчеркнул, что среди европейских лидеров есть те, кто не согласен с такой линией блока и давно призывает к переговорам с российской стороной, однако сейчас такие политики в меньшинстве.
В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика заинтересована в стандартных отношениях с РФ. Фицо 9 мая по итогам визита в РФ по случаю Дня Победы заявил, что в Москве состоится заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, работа которой будет восстановлена.
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