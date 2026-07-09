Краткий пересказ от РИА ИИ
- Павол Слота, лидер словацкой политической партии DOMOV, считает необходимым строить с Россией дружеские отношения.
- Слота отметил, что Брюссель пытается диктовать странам Евросоюза поведение в отношениях с Россией, но среди европейских лидеров есть те, кто не согласен с такой линией и призывает к переговорам с российской стороной.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота рассказал РИА Новости, что считает необходимым строить с Россией дружеские отношения.
"Давно придерживаюсь мнения о том, что с Россией необходимо строить взаимовыгодные дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и совместной архитектуре безопасности", - заявил Слота.
Он отметил, что Брюссель среди прочего пытается диктовать государствам-членам Евросоюза, как вести себя в отношениях с Россией.
При этом Слота подчеркнул, что среди европейских лидеров есть те, кто не согласен с такой линией блока и давно призывает к переговорам с российской стороной, однако сейчас такие политики в меньшинстве.
В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика заинтересована в стандартных отношениях с РФ. Фицо 9 мая по итогам визита в РФ по случаю Дня Победы заявил, что в Москве состоится заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Россией, работа которой будет восстановлена.