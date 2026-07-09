Карякин рассказал о борьбе с мошенниками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-чемпион мира по классическим шахматам Сергей Карякин поддержал борьбу Владимира Крамника с читерами.
- Карякин считает, что Крамник прав в своих утверждениях о читерстве на 80–90 процентов, но посоветовал ему выступать более аргументированно.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Вице-чемпион мира по классическим шахматам Сергей Карякин заявил РИА Новости, что поддерживает борьбу 14-го обладателя титула Владимира Крамника с читерами, на 80-90 процентов гроссмейстер прав в своих утверждениях.
3 июля Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала Крамника на год за публичные обвинения в адрес ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого.
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"Владимир Борисович порой действует несколько эмоционально. Скажу так: я не согласен с ним в отношении всех тех фамилий шахматистов, которые он называет. И в этом вопросе я могу в какой-то степени встать на защиту общественности. Но в целом я поддерживаю его борьбу с читерством. И считаю, что на 80-90 процентов он в этих вопросах прав", - сказал Карякин.
"Другое дело, что, может быть, ему надо меньше рубить с плеча и выступать более аргументированно. Но это мой взгляд со стороны. Честно говоря, я с ним этот вопрос не обсуждал", - добавил собеседник агентства.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти 29-летнего американца стало известно 20 октября. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
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