Карякин рассказал о борьбе с мошенниками

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"Владимир Борисович порой действует несколько эмоционально. Скажу так: я не согласен с ним в отношении всех тех фамилий шахматистов, которые он называет. И в этом вопросе я могу в какой-то степени встать на защиту общественности. Но в целом я поддерживаю его борьбу с читерством. И считаю, что на 80-90 процентов он в этих вопросах прав", - сказал Карякин.