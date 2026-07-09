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В Севастополе отменили третью июльскую смену в детских лагерях - РИА Новости, 09.07.2026
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18:01 09.07.2026
В Севастополе отменили третью июльскую смену в детских лагерях

В Севастополе приняли решение отменить третью июльскую смену в детских лагерях

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Третья июльская смена в детских лагерях Севастополя отменена, решение принял оперативный штаб, сообщило правительство региона.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике с 22 июня до 1 сентября.
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"Оперативный штаб принял решение отменить третью смену в детских лагерях Севастополя" , - сообщили в правительстве Севастополя.
Вторые смены в лагерях "Ласпи", "Горном" и "Алькадаре" прошли по плану — все ресурсы с учетом краткосрочных перебоев с электричеством были предусмотрены.
"Но из-за атак на энергосистему Крыма и Севастополя есть риск, что свет могут отключать... Поэтому 14–15 июля лагеря завершат вторую смену, и дети вернутся домой", - говорится в сообщении правительства в канале на платформе "Макс".
Решение о возможном возобновлении детского отдыха в августе будет принято позднее исходя из оперативной обстановки, отметили в правительстве.
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