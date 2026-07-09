Садовникова назвала рекордные результаты ЕГЭ "закономерным итогом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рекордные результаты ЕГЭ-2026 стали итогом работы по созданию единого образовательного пространства в школах России.
- Средний балл ЕГЭ вырос по всем предметам благодаря синхронизации школьных программ с форматом экзамена.
- Наиболее заметный прирост показали предметы естественно-научного профиля.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Рекордные результаты ЕГЭ-2026 стали закономерным итогом работы по созданию единого образовательного пространства в школах России, сообщила РИА Новости заместитель президента Российской академии образования Жанна Садовникова.
"Рекордные результаты ЕГЭ этого года — закономерный итог работы по созданию единого образовательного пространства. Синхронизация школьных программ с форматом экзамена дала реальный эффект: средний балл вырос по всем предметам", - сказала Садовникова.
Она отметила, что наиболее заметный прирост показали предметы естественно-научного профиля, необходимые для поступления на приоритетные для развития России специальности. При этом сократилось число выпускников, не преодолевших минимальный порог.
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами кабмина. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выступил с докладом в ходе совещания. Министр, в частности, доложил, что средний балл ЕГЭ растет по всем предметам.