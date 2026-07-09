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Садовникова назвала рекордные результаты ЕГЭ "закономерным итогом" - РИА Новости, 09.07.2026
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21:41 09.07.2026
Садовникова назвала рекордные результаты ЕГЭ "закономерным итогом"

Садовникова: рекордные результаты ЕГЭ стали закономерным итогом работы в школах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель президента Российской академии образования Жанна Садовникова
Заместитель президента Российской академии образования Жанна Садовникова - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель президента Российской академии образования Жанна Садовникова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рекордные результаты ЕГЭ-2026 стали итогом работы по созданию единого образовательного пространства в школах России.
  • Средний балл ЕГЭ вырос по всем предметам благодаря синхронизации школьных программ с форматом экзамена.
  • Наиболее заметный прирост показали предметы естественно-научного профиля.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Рекордные результаты ЕГЭ-2026 стали закономерным итогом работы по созданию единого образовательного пространства в школах России, сообщила РИА Новости заместитель президента Российской академии образования Жанна Садовникова.
"Рекордные результаты ЕГЭ этого года — закономерный итог работы по созданию единого образовательного пространства. Синхронизация школьных программ с форматом экзамена дала реальный эффект: средний балл вырос по всем предметам", - сказала Садовникова.
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Она отметила, что наиболее заметный прирост показали предметы естественно-научного профиля, необходимые для поступления на приоритетные для развития России специальности. При этом сократилось число выпускников, не преодолевших минимальный порог.
Президент РФ Владимир Путин в среду собрал совещание с членами кабмина. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выступил с докладом в ходе совещания. Министр, в частности, доложил, что средний балл ЕГЭ растет по всем предметам.
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