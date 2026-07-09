Институт им. Пушкина будет проводить экспертизу пособий для иностранцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил определить Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина центром по экспертизе учебных материалов по русскому языку как иностранному.
- Институт будет проводить экспертизу учебных материалов, разработанных для иностранных обучающихся.
- Госинститут русского языка имени Пушкина также должен координировать работу организаций, занимающихся поддержкой и продвижением русского языка за рубежом.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина определят центром по экспертизе учебных материалов по русскому языку как иностранному, следует из поручения президента России Владимира Путина.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России приводит пресс-служба Кремля.
"Правительству РФ... подготовить по согласованию с президиумом Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ и представить... проект указа президента РФ об определении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина" единым научно-методическим центром, который будет проводить экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному, разработанных для иностранных обучающихся", - говорится в перечне поручений.
Госинститут русского языка имени Пушкина также должен координировать работу образовательных и иных организаций, к сферам деятельности которых относится поддержка и продвижение русского языка за рубежом.