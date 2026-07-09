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Лавров: Россия продолжит помогать Мозамбику в преодолении последствий ЧС - РИА Новости, 09.07.2026
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20:27 09.07.2026
Лавров: Россия продолжит помогать Мозамбику в преодолении последствий ЧС

Лавров: Россия поможет Мозамбику в ликвидации последствий стихийных бедствий

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит оказывать Мозамбику помощь в преодолении последствий стихийных бедствий, заявил глава МИД Сергей Лавров.
  • Помощь будет оказываться как по двусторонним каналам, так и через Всемирную продовольственную программу ООН.
МАПУТУ, 9 июл — РИА Новости. Россия продолжит оказывать Мозамбику помощь в преодолении последствий стихийных бедствий как по двусторонним каналам, так и через Всемирную продовольственную программу ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Продолжим содействовать Мозамбику в преодолении последствий стихийных бедствий как по двусторонним каналам, так и через Всемирную продовольственную программу", — сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.
Министр также поблагодарил мозамбикскую сторону за теплый прием и гостеприимство. По его словам, основное внимание на переговорах было уделено конкретным путям развития и расширения стратегического партнерства, опирающегося на прочный фундамент солидарности и взаимопомощи, сформированный в период совместной борьбы с колониализмом.
В начале года Мозамбик пережил масштабные наводнения. По данным российского посольства, жертвами стихии стали 122 человека, пострадали более 720 тысяч. Наиболее серьезно пострадали южные и центральные провинции страны, где потребовалась масштабная гуманитарная помощь и проведение аварийно-спасательных работ.
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