Лавров: Россия продолжит помогать Мозамбику в преодолении последствий ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия продолжит оказывать Мозамбику помощь в преодолении последствий стихийных бедствий, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Помощь будет оказываться как по двусторонним каналам, так и через Всемирную продовольственную программу ООН.

МАПУТУ, 9 июл — РИА Новости. Россия продолжит оказывать Мозамбику помощь в преодолении последствий стихийных бедствий как по двусторонним каналам, так и через Всемирную продовольственную программу ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Продолжим содействовать Мозамбику в преодолении последствий стихийных бедствий как по двусторонним каналам, так и через Всемирную продовольственную программу", — сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.

Министр также поблагодарил мозамбикскую сторону за теплый прием и гостеприимство. По его словам, основное внимание на переговорах было уделено конкретным путям развития и расширения стратегического партнерства, опирающегося на прочный фундамент солидарности и взаимопомощи, сформированный в период совместной борьбы с колониализмом.