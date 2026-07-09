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На Урале экс-глава спецшколы, где насиловали детей, добилась реабилитации - РИА Новости, 09.07.2026
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15:07 09.07.2026
На Урале экс-глава спецшколы, где насиловали детей, добилась реабилитации

Экс-глава спецшколы на Урале добилась реабилитации по делу о насилии над детьми

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Статуя богини правосудия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая директор екатеринбургской спецшколы №124 Наталья Поддубная была осуждена за халатность из-за случаев насилия над детьми в учреждении.
  • В июне 2024 года суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ и лишил права занимать административные должности на два года.
  • В марте 2025 года апелляционный суд отменил приговор, дело было возвращено прокурору, а позднее уголовное дело в отношении Поддубной было прекращено в связи с ее непричастностью к совершению преступления, и ей была присуждена компенсация имущественного вреда.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Бывшая директор екатеринбургской спецшколы №124 Наталья Поддубная, осужденная за халатность из-за случаев насилия над детьми в возглавляемом ей учреждении, добилась реабилитации по своему уголовному делу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга.
По данным областной прокуратуры, осенью 2022 года воспитанники спецшколы совершили особо тяжкое преступление в отношении 13-летнего подростка, а директор учреждения об этом знала, но не обращалась в правоохранительные органы, не предприняла мер для оказания помощи ребенку.
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Фигурантка занимала должность директора с 2016 года, после происшествия в учреждении была уволена. В июне 2024 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга по делу о халатности приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ и лишил права занимать административные должности на два года.
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"У нас был вынесен приговор, его апелляционное постановление изменило, а кассационное постановление вернуло на новое рассмотрение в апелляцию. Апелляция отменила приговор и возвратила прокурору. У нее (экс-директора спецшколы - ред.) было ходатайство о возмещении реабилитации, оно удовлетворено, дело уголовное прекращено в отношении нее", – сказала собеседница агентства.
В объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости уточнили, что в апелляции облсуд отменил приговор в марте 2025 года, а дело возвращали прокурору "для устранения препятствий его рассмотрения".
"Больше прокуратура в Чкаловский суд не выходила. Постановлением следователя от 30 декабря 2025 года уголовное дело в отношении Поддубной было прекращено в связи с непричастностью ее к совершению преступления… Второго июля Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел заявление Поддубной и ее защитника о возмещении имущественного вреда. Суд заявление удовлетворил", – разъяснили в объединенной пресс-службе судов.
Там добавили, что в ее пользу было взыскано более 530 тысяч рублей.
В июле 2024 года Чкаловский райсуд приговорил к 9 и 7 годам воспитательной колонии троих экс-учеников спецшколы, их обвиняли в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера, свою вину они отрицали. Потерпевшими признаны были двое детей.
Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общеопасным поведением, дети попадают в него по постановлению суда.
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