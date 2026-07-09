Российский тяжелоатлет Ратниекс стал серебряным призером ЮЧМ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россиянин Николай Ратниекс стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров до 17 лет, который проходит в Кали (Колумбия).

Он показал второй результат в толчке в весовой категории до 71 кг, подняв 152 кг. В сумме двоеборья россиянин набрал 257 кг и занял девятое место.

Чемпионат мира завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. В январе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до турниров под эгидой организации с возможностью использования национальных символов, в июне к соревнованиям с флагом и гимном были допущены спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп.