Инновационное будущее: лучшие молодые промышленники получили награды

В Екатеринбурге прошла церемония награждения в рамках премии "Молодой промышленник года". На главной сцене выставки "Иннопром" вручили 23 награды: топ-10 премии и в 13 спецноминациях. Награждение проходило в два этапа: на торжественной церемонии и на коллегии Минпромторга России. О том, как прошло мероприятие, кто стал победителем премии – в материале РИА Новости.

Участие в федеральных, локальных премиях и форумах, где можно пообщаться с потенциальными инвесторами, партнерами, обменяться опытом, а также продвинуть свой бренд, стало неотъемлемой частью становления бизнеса в России. Все это и ряд других мер поддержки доступны предпринимателям по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика"

Новые идеи и энергия

В финал премии вышли 200 молодых промышленников из 65 регионов (в возрасте до 40 лет) – собственники и топ-менеджеры прогрессивных предприятий малого и среднего бизнеса. Финалисты приехали с группами поддержки на "Иннопром".

Премия проводится Клубом молодых промышленников при поддержке Минпромторга России. Впервые награда была вручена в 2022 году.

Открыл церемонию награждения замминистра промышленности и торговли России Иван Куликов. Он приветствовал участников премии.

"В юбилейном сезоне премии снова побит рекорд по заявкам – их подано порядка тысячи. Премия объединила представителей всех федеральных округов. Поддержка молодых промышленников на местах напрямую влияет на развитие промышленного потенциала территории, поэтому участие и победа в ней включены в показатели рейтинга эффективности региональных органов власти", – отметил Куликов, чьи слова приводятся на сайте Минпромторга.

В свою очередь, председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев обратился к участникам премии.

"Пять лет назад на встрече с министром промышленности у нас родилась идея сделать премию, чтобы отметить ребят, которые вкладывают силу, душу, время в развитие промышленности, но сегодня не так известны, как крупный бизнеc", – сказал Ковалев.

Он подчеркнул, что с каждым годом росло число заявок.

"И в душе каждый промышленник теперь знает, что он не один на поле битвы, промышленность находится в партнерстве с властью. Крупный бизнес оценил средние и малые предприятия как реальных партнеров, вовлекся через новые проекты, разместил импортозамещающие заказы. Все это помогает нам формировать новое поколение лидеров промышленности", – заявил глава клуба.

Кто стал триумфатором

Победители из топ-10 и спецноминаций представляют 19 регионов: Москва, Челябинская область, Мордовия, Санкт-Петербург, Самарская область, Тюменская область, Нижегородская область, Пермский край, Калининградская область, Тамбовская область, Приморский край, Алтайский край, Карачаево-Черкесия, Рязанская область, Ивановская область, Татарстан, Карелия, Свердловская область, Еврейская автономная область.

Награды трем первым победителям вручил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на итоговой коллегии Минпромторга.

Первое место и титул "Молодой промышленник года" получил председатель совета директоров АО "ЦАРС" ("Центр автономных роботизированных систем") из Москвы Алесь Логинов. С 2023 года он возглавляет компанию.

Второе место занял директор ООО "Урал ПожТехВооружение" из Миасса Павел Сергеев. Под его руководством предприятие внедрило автоматизированную линию монтажа печатных плат, что позволило увеличить производительность труда на 50%, сократить скорость сборки на 60% и практически свести к нулю производственный брак.

Третьим стал гендиректор ООО "ЭМ-ПЛАСТ" из Саранска Андрей Бершак. Его предприятие производит пятислойную термоусадочную полиолефиновую пленку по технологии "двойного раздува". Возглавив компанию в 2023 году, Бершак инициировал создание производства полипропиленовых контейнеров с вплавляемой этикеткой.

В премии участвуют соискатели до 40 лет – руководители предприятий малого и среднего бизнеса, с годовым оборотом компаний от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей.

Клуб молодых промышленников также анонсирует старт второго сезона проекта "Промышленный наставник": в формате групповой работы наставники из числа собственников и топ-менеджеров крупных промышленных предприятий решают реальные бизнес-кейсы по запросам промышленных МСП – участников проекта. Более 50 экспертов и наставников помогут определить стратегию оптимизации производства, управления командами и финансами, реализации продукции, ВЭД и маркетинга. Регистрация участников и наставников открыта до 15 сентября 2026 года.

Истории победителей премии "Молодой промышленник года" показывают: одного таланта и управленческой энергии сегодня недостаточно. Чтобы расширить производство и выйти на новый уровень, проектам нужны еще и инвестиции. Для этого создана премия GIA (Гран-при Инноваций). Ее задача – выявить и поощрить перспективные разработки, которые уже готовы к выходу на рынок.