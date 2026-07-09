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В Ленинградской области проверяют информацию о гибели рыбы в озере - РИА Новости, 09.07.2026
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15:58 09.07.2026 (обновлено: 16:26 09.07.2026)
В Ленинградской области проверяют информацию о гибели рыбы в озере

Прокуратура проверяет информацию о гибели рыбы в Аннинском озере

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщений о гибели рыбы в Аннинском озере.
  • Прокуроры совместно с представителями контролирующих органов взяли пробы воды и экземпляры рыбы для экспертизы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщений о гибели рыбы в Аннинском озере в Ломоносовском районе, сообщила прокуратура Ленинградской области.
"По поручению прокурора Ленинградской области Петра Забурко Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации о гибели рыбы в Аннинском озере на территории Ломоносовского района", - говорится в сообщении.
Работники природоохранной прокуратуры совместно с представителями контролирующих органов выехали на место, где были взяты пробы воды и экземпляры рыбы для направления на экспертизу.
По информации ведомства, проверочные мероприятия в настоящее время продолжаются.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о массовой гибели рыбы в Аннинском озере.
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