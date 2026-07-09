В Ленинградской области проверяют информацию о гибели рыбы в озере

Краткий пересказ от РИА ИИ Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщений о гибели рыбы в Аннинском озере.

Прокуроры совместно с представителями контролирующих органов взяли пробы воды и экземпляры рыбы для экспертизы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщений о гибели рыбы в Аннинском озере в Ломоносовском районе, сообщила прокуратура Ленинградской области.

"По поручению прокурора Ленинградской области Петра Забурко Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации о гибели рыбы в Аннинском озере на территории Ломоносовского района", - говорится в сообщении.

Работники природоохранной прокуратуры совместно с представителями контролирующих органов выехали на место, где были взяты пробы воды и экземпляры рыбы для направления на экспертизу.

По информации ведомства, проверочные мероприятия в настоящее время продолжаются.