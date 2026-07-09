Литва и Латвия отрицают, что предоставляли коридоры для ударов по России

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Литвы и Латвии вызвали временных поверенных в делах РФ, заявив, что не предоставляли свою территорию и воздушное пространство для ударов ВСУ по целям в России.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России.

МИД Латвии передал временному поверенному в делах РФ ноту протеста, назвав заявление Галузина «совершенно необоснованным».

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. МИД Литвы и Латвии вызвали временных поверенных в делах РФ, утверждая, что не предоставляли свою территорию и воздушное пространство для ударов ВСУ по целям в России.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. По его словам, прибалты "играют с огнем", предоставляя свою территорию для враждебных действий против России.

"Было подчеркнуто, что Литва никогда не допускала использования своей территории и воздушного пространства для ударов беспилотников по целям в России и неоднократно информировала об этом Российскую Федерацию как по дипломатическим каналам, так и в публичных заявлениях", - говорится в заявлении МИД Литвы.

В МИД Латвии также сообщили, что передали временному поверенному в делах РФ ноту протеста, где назвали заявление Галузина "совершенно необоснованным".

Эстония, Латвия и Литва ранее уже утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.