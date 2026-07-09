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Литва и Латвия отрицают, что предоставляли коридоры для ударов по России - РИА Новости, 09.07.2026
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19:31 09.07.2026 (обновлено: 19:43 09.07.2026)
Литва и Латвия отрицают, что предоставляли коридоры для ударов по России

МИД Литвы и Латвии заявили, что не предоставляли территории для ударов ВСУ по РФ

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии, Литвы и Эстонии
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Литвы и Латвии вызвали временных поверенных в делах РФ, заявив, что не предоставляли свою территорию и воздушное пространство для ударов ВСУ по целям в России.
  • Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России.
  • МИД Латвии передал временному поверенному в делах РФ ноту протеста, назвав заявление Галузина «совершенно необоснованным».
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. МИД Литвы и Латвии вызвали временных поверенных в делах РФ, утверждая, что не предоставляли свою территорию и воздушное пространство для ударов ВСУ по целям в России.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. По его словам, прибалты "играют с огнем", предоставляя свою территорию для враждебных действий против России.
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"Было подчеркнуто, что Литва никогда не допускала использования своей территории и воздушного пространства для ударов беспилотников по целям в России и неоднократно информировала об этом Российскую Федерацию как по дипломатическим каналам, так и в публичных заявлениях", - говорится в заявлении МИД Литвы.
В МИД Латвии также сообщили, что передали временному поверенному в делах РФ ноту протеста, где назвали заявление Галузина "совершенно необоснованным".
Эстония, Латвия и Литва ранее уже утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
Однако, как указывал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками на Балтике, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
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