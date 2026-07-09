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Правительство представит идеи регулирования по русскому языку в рекламе - РИА Новости, 09.07.2026
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12:57 09.07.2026 (обновлено: 13:17 09.07.2026)

Правительство представит идеи регулирования по русскому языку в рекламе

© Фото : Правительство РоссииДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Правительство России
Дом правительства РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ проанализировать законодательство о государственном языке в рекламе.
  • Анализ будет касаться законодательных актов, которые регулируют обязательное использование государственного языка в информации для потребителей и рекламе.
  • По результатам анализа правительство должно представить предложения о дополнительном законодательном регулировании при необходимости.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ представить предложения о дополнительном регулировании в сфере обязательного использования государственного языка в рекламе.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России приводит пресс-служба Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Советом при Президенте... провести анализ законодательства Российской Федерации о государственном языке Российской Федерации и иных законодательных актов Российской Федерации в части, касающейся обязательного использования государственного языка Российской Федерации в информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, рекламе, и практики их применения. По результатам анализа при необходимости представить предложения о дополнительном законодательном регулировании", - говорится в сообщении.
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