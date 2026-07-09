В Москве определили лучшего пожарного
В столице завершился финальный этап городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Пожарный".
2026-07-09T15:51:00+03:00
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В Москве определили лучшего пожарного
В столице завершился финальный этап городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Пожарный".
За победу боролись сильнейшие спортсмены из столичного Пожарно-спасательного центра и Главного Управления МЧС России по городу Москве. Победителем стал представитель Пожарно-спасательного центра Александр Чиботарь.