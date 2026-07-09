Под Ставрополем локализовали пожар на предприятии после атаки БПЛА

В четверг утром губернатор сообщал, что в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории предприятия в Шпаковском округе. Позже он уточнил, что пожар усилился, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами, на место были направлены дополнительные расчеты, а жителей близлежащих домов эвакуировали.