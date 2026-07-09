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Под Ставрополем локализовали пожар на предприятии после атаки БПЛА - РИА Новости, 09.07.2026
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13:18 09.07.2026
Под Ставрополем локализовали пожар на предприятии после атаки БПЛА

Под Ставрополем локализовали пожар на предприятии, возникший из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В хуторе Вязники под Ставрополем из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия.
  • Пожар был локализован, пожарные продолжают тушение, ранее были эвакуированы жители близлежащих домов.
ПЯТИГОРСК, 9 июл – РИА Новости. Пожар на промышленном предприятии в хуторе Вязники под Ставрополем, возникший из-за атаки БПЛА, локализован, пожарные продолжают тушение, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
В четверг утром губернатор сообщал, что в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории предприятия в Шпаковском округе. Позже он уточнил, что пожар усилился, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами, на место были направлены дополнительные расчеты, а жителей близлежащих домов эвакуировали.
«
"Возгорание локализовано. Пожарные продолжают работу по ликвидации огня", – написал Владимиров в Telegram-канале.
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