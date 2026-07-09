Под Ставрополем локализовали пожар на предприятии после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В хуторе Вязники под Ставрополем из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия.
- Пожар был локализован, пожарные продолжают тушение, ранее были эвакуированы жители близлежащих домов.
ПЯТИГОРСК, 9 июл – РИА Новости. Пожар на промышленном предприятии в хуторе Вязники под Ставрополем, возникший из-за атаки БПЛА, локализован, пожарные продолжают тушение, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
В четверг утром губернатор сообщал, что в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории предприятия в Шпаковском округе. Позже он уточнил, что пожар усилился, огонь дошел до резервуаров с горючими материалами, на место были направлены дополнительные расчеты, а жителей близлежащих домов эвакуировали.
«
"Возгорание локализовано. Пожарные продолжают работу по ликвидации огня", – написал Владимиров в Telegram-канале.